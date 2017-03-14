〈南部〉分享停車位 商辦、住宅釋538格

2017-03-14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕市區停車位難尋，交通局陸續輔導五棟商辦大樓、二棟住宅大樓，釋出五三八格汽車停車位。交通局強調，商辦大樓可利用下班後時段，將停車空間釋出讓民眾停車，增加大樓收入，歡迎更多大樓加入。

台北市最近提出「共享停車政策」，但高雄市早於一○四年就開始推動「商辦為主，住宅為輔」的車位共享政策，近兩年來成效不錯。

交通局指出，住宅大樓因車位所有權分散，多數住戶只持有一至二個車位，不易整合，且管委會基於生活品質、安全因素，普遍不同意開放為公共停車場。但商辦大樓車位的所有權較集中，比較願意在下班後，將車位釋出讓一般民眾停車。

交通局統計，目前共有苓雅區南和龍甫臨時停車場、左營區光洲企業大樓停車場、水利會停車場、前鎮區鴻海高雄園區軟體研發大樓地下停車場、竑穗興業有限公司中央停車場等五處商辦大樓，與左營區新長越富民路停車場、鼓山區宏舜HH停車場等二處住宅大樓，釋出做為公共停車場。

這七棟大樓共可提供五三八格汽車停車位、一百格機車停車格，對於紓解市區停車位不足問題，有不小幫助。

目前交通局仍持續尋覓適合大樓，輔導設置路外公共停車場，也呼籲有意願釋出停車空間的大樓，與交通局停車工程科聯繫，電話229-9825轉332。