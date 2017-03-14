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〈南部〉改善水情 水庫清淤、人工增雨雙管齊下

2017-03-14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣水情拉警報，水利署與台水公司展開清淤大作戰，增加現有水庫蓄水量，隨著今晚鋒面到來，將於台南三座水庫，進行人工增雨，透過水庫清淤、人工增雨雙管齊下，改善南台灣水情。

台水公司表示，高雄連日來放晴，高屏溪逕流量持續下探，逕流量只剩下十九cms，加上今年降雨量僅是歷年平均降雨量四成，造成高屏溪逕流量下降速度，比歷年降雨量平均值快，且氣候異常明顯，擔心五月梅雨延期，水情令人擔憂。

由於台南、高雄調配連通供水，水利署與水公司評估曾文、南化等現有水庫，淤積量均超過三成，展開清淤大作戰，除加強高屏溪攔河堰疏濬，針對現有水庫加強清淤，目前清淤進度約三成，已清除一百多萬立方公尺，預計清淤五百多萬立方公尺，將趕在雨汛期六月底前完成，提高現有水庫蓄水量。

水公司早已提前因應，於去年五月中過後，辦理澄清湖清淤工程，將清除五十萬立方公尺淤泥，目前進度六成五，已清除三十萬立方公尺淤泥，將趕在五月底前完工。值得一提的是，隨著今年水情嚴峻，將加碼辦理清淤工程，加強清淤五十萬立方公尺，將趕在五月辦理發包設計，以接續第一階段清淤工程。

此外，南台灣現有水庫蓄水量不到五成，氣象報告發布今天傍晚至十六日，將有一波鋒面來台，雖然影響東、北部為主，但水利署仍抱著一絲希望，評估高屏溪實施人工增雨會隨河川流逝效益不大，將於南化、曾文、烏山頭水庫，進行人工增雨，增加水庫蓄水量。

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  • 水公司加強澄清湖清淤工程。（記者陳文嬋攝）

    水公司加強澄清湖清淤工程。（記者陳文嬋攝）

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