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〈南部〉九如農會總幹事 在野聘當權派

2017-03-14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣昨天有七家農會召開第一次理監事會議，產生理事長、常務監事、總幹事三巨頭，其中原本被視為選情單純的九如鄉農會，因為理監事選舉結果翻盤，讓三巨頭產生備受關注，昨天結果出爐，出現了在野、當權攜手合作的局面。

九如鄉農會三十多年來由泛藍系統掌權，在野的親綠系統積極佈局下，打破九如農會長年沒有競爭的現象，在月初農會改選拿下過半理事席次，昨天的理監事會議過程平和順利，理事長、常務監事沒有意外，由在野派許坤榮、洪勝哲當選，理事長許坤榮聘任當權派的總幹事候選人龔泰文。

許坤榮、洪勝哲表示，九如農會過去屬於泛藍勢力，在民進黨籍鄉長張振亮協助操盤下，贏得理事長、常監與總幹事的主導權，雖然龔泰文屬當權派，但龔泰文從基層做起，也是合格的候聘人，當權、在野能攜手合作，未來農會一定會更用心服務農民。

獲聘的總幹事龔泰文說，這次農會改選結果皆大歡喜，展現九如農會不分政黨、派系，同心為農的和諧氣氛，未來會持續帶領九如農會朝創新農業、永續經營前進。

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  • 九如鄉農會三巨頭，在野、當權攜手合作，常監洪勝哲（左至右）、理事長許坤榮、總幹事龔泰文。（記者邱芷柔攝）

    九如鄉農會三巨頭，在野、當權攜手合作，常監洪勝哲（左至右）、理事長許坤榮、總幹事龔泰文。（記者邱芷柔攝）

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