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〈台北都會〉台北》過期乳瑪琳產品 下架6317公斤

2017-03-14

〔記者張議晨／台北報導〕遠東油脂被爆使用過期無水奶油再製成乳瑪琳、酥油等產品，台北市衛生局十二日下午稽查遠東油脂台北門市部，得知有廿七家下游經銷商位於北市，昨天下午二點前完成全數業者稽查，合計下架三九○三公斤產品。

衛生局調查，遠東油脂台北門市部主要出貨給雙北、宜蘭、花蓮、基隆等六十三家下游業者，在北市的廿七家都是烘焙原料供應商。

衛生局食藥處長王明理說，統計全台北市所有賣場及超市下架數，並加總廿七家經銷商，全市共下架六三一七公斤，將退回遠東油脂桃園工廠統一銷毀。

王明理解釋，依「台北市食品安全自治條例」規定，業者經查獲未下架，將開罰三萬到十萬元罰鍰。已要求遠東油脂台北門市部提供服務專線、受理退貨，建議食品業者或消費者持有應下架產品，可儘速撥打服務專線反映。

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2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
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