〈台北都會〉台北》敦化國小食物中毒 仙人掌桿菌惹禍
2017-03-14
〔記者張議晨／台北報導〕今年一月初，天母國小等四校因營養午餐含仙人掌桿菌，引發四百人集體腹瀉。上月廿一日，吳興國小、敦化國小又出現五十名學童食用營養午餐後，陸續出現腹瀉症狀，衛生局採集兩校餐盒留樣檢體，在敦化國小餐盒檢出仙人掌桿菌每公克二四○個，超過標準二．四倍。衛生局說，將依法開罰敦化國小供應商味帝公司。教育局則說，已請學校召開午餐供應委員會，依午餐契約議處。
衛生局調查，敦化國小十三名學童吃完味帝公司承包健康國小中央廚房製造的桶餐後，陸續出現嘔吐、腹瀉症狀，其中九名就醫學童中，有四人診斷為病毒性腸胃炎、一人則確認感染諾羅病毒，就醫後症狀都已緩解。
衛生局食藥處長王明理說，派員到健康國小中央廚房稽查，發現廚工手部蓄留指甲、乾貨庫房積水及地面、調味罐不潔等四項衛生缺失，已要求業者改善完成。
至於同日吳興國小卅七名學童也出現腹瀉症狀，王明理說，經查吳興國小由新北食品供應桶餐，但未在餐盒留樣檢體中發現食品中毒菌，已交由新北市衛生局查廠回報。
王明理強調，餐盒檢出仙人掌桿菌，若調查屬實，將依法處業者六萬至二億元罰鍰。
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