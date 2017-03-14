〈台北都會〉室內配線乙級證照 開南22生到手

2017-03-14

〔記者張議晨／台北報導〕高職畢業起薪可達卅六K！開南商工今年在室內配線乙級證照考試表現亮眼，廿六名學生報名檢定，廿二人順利通過，錄取率創下新高。按目前水電師傅行情，有乙級室內配線證照起薪至少卅六K，未來「薪」情看好，電機科同學李坤哲說，「雖然犧牲二個多月假日到校練習，但一切都值得！」

室內配線乙級證照在業界稱為「甲種電匠 」，開南商工電機科主任塗世傑說，有乙級證照就好像拿到水電界的「畢業證書」，直接就業，甚至開店都沒問題，但考取難度相當高，「經驗老到的師傅，也不見得能順利通過」。

室內配線乙級證照考科有學科、術科、室內配線、工業配線、外線作業等等 ，塗世傑說，今年報考學生都經過半年「特訓」，犧牲假期到校鑽研學、術科，能順利通過檢定，相當不簡單。

目前擁有三張丙級證照、一張乙級證照的李坤哲說，父親從事照明設備行業，在校學會配線技能，一畢業就有就業能力，還可跟父親一起搭配。