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〈台北都會〉高中生甩毒重返校園 柯P表揚

2017-03-14

〔記者張議晨／台北報導〕台北市長柯文哲昨受邀到南華高中演講「我的故事」，分享人生經歷，他說「we can do something impossible」，更頒獎給特殊學生。其中，學生陳柏宇高一接觸Ｋ他命，將近一年陷在毒品裡，在家人及師長漫長陪伴下成功克服毒癮，重返校園。

柯Ｐ說，人生不要等以後，該做就去做，「如果有完全把握再去做，那沒有幾件事可以做，成功失敗唯一差別只有意志力」。他去年最瘋狂的一件事就是一日挑戰南北雙塔，「我也不知道怎麼騎過去，但就是相信自己堅持下去」。

而南華高中觀光科二年級的陳柏宇，升上高中後課業工作兩頭燒，高一就以退學收場，打工時因同事慫恿，誤認毒品可提神，反而誤入歧途。

柏宇吸食Ｋ他命、安非他命超過一年，每天至少花千元買毒，直到被臨檢到攜毒，尿液驗出毒品反應，被判進少觀所收容。

柏宇回憶，進少觀所第一天，就收到高中導師來信，老師寫說，並沒有要放棄他，甚至相信他能克服困難，還要等他回學校。所幸家人跟朋友帶給他很大的支持，花了近一個月才擺脫毒癮。

陳爸爸則說，聽到柏宇吸毒時很突然也很茫然，但從警員到老師，每一個人都向他開導，現在父子倆每兩週固定參加戒毒「盼望團體」 ，這半年來，孩子也不再接觸毒品，「這一路真的很不容易！」

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  • 台北市南華高中學生陳柏宇（右）成功戒毒、重回校園，昨天和父親（左）一起上台接受到校演講的市長柯文哲頒發獎狀。（記者廖振輝攝）

    台北市南華高中學生陳柏宇（右）成功戒毒、重回校園，昨天和父親（左）一起上台接受到校演講的市長柯文哲頒發獎狀。（記者廖振輝攝）

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