〈台北都會〉高中生甩毒重返校園 柯P表揚

2017-03-14

〔記者張議晨/台北報導〕台北市長柯文哲昨受邀到南華高中演講「我的故事」,分享人生經歷,他說「we can do something impossible」,更頒獎給特殊學生。其中,學生陳柏宇高一接觸K他命,將近一年陷在毒品裡,在家人及師長漫長陪伴下成功克服毒癮,重返校園。

柯P說,人生不要等以後,該做就去做,「如果有完全把握再去做,那沒有幾件事可以做,成功失敗唯一差別只有意志力」。他去年最瘋狂的一件事就是一日挑戰南北雙塔,「我也不知道怎麼騎過去,但就是相信自己堅持下去」。

而南華高中觀光科二年級的陳柏宇,升上高中後課業工作兩頭燒,高一就以退學收場,打工時因同事慫恿,誤認毒品可提神,反而誤入歧途。

柏宇吸食K他命、安非他命超過一年,每天至少花千元買毒,直到被臨檢到攜毒,尿液驗出毒品反應,被判進少觀所收容。

柏宇回憶,進少觀所第一天,就收到高中導師來信,老師寫說,並沒有要放棄他,甚至相信他能克服困難,還要等他回學校。所幸家人跟朋友帶給他很大的支持,花了近一個月才擺脫毒癮。

陳爸爸則說,聽到柏宇吸毒時很突然也很茫然,但從警員到老師,每一個人都向他開導,現在父子倆每兩週固定參加戒毒「盼望團體」 ,這半年來,孩子也不再接觸毒品,「這一路真的很不容易!」