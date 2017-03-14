〈台北都會〉台北》柯批「一坪換一坪」 致都更困難
2017-03-14
點出台北市住屋三大問題
〔記者何世昌／台北報導〕台北市政府昨天在台北晶華酒店舉辦「台北市居住正義論壇Ⅱ」，市長柯文哲致詞時點出北市住屋三大問題：房價高、空屋多、都更慢。他還說「一坪換一坪」政策方向，讓都更戶懷有不切實際的期待，導致都更困難。
房價高…要不吃不喝15年
柯文哲說，在台北市要買房，必須要不吃不喝、工作十五年才可能，顯示高房價問題嚴重。
空屋多…3.7萬戶閒置一年
而台北市連續十二個月沒住人的房子約有三．七萬戶，顯示空屋率高。另按照目前都市更新的速度，預計兩千年後才會完成，這顯示都更政策需要大幅修改。
都更慢…政策致不當期待
談到都更，柯文哲進一步表示，過去的「一坪換一坪」政策方向，令民眾有不切實際的期待，多認為都更不需負擔費用，還能一坪換一坪、再拿車位，導致都更推動困難。
對於「單一且自住」的房屋稅議題，柯文哲主張，房屋是民生必需品，若僅持有一間且自住，不應課予特別高的稅率；若持有數戶並出租謀利，甚至囤房，應課重稅。但目前國內囤房的稅差僅三倍，有改進空間。
包租代管、以房養老因應
綜觀以上，柯文哲說，北市府的住宅政策會修正，「四年一．八萬戶」公宅開工，還是持續進行，同時還要透過租金補貼、包租代管、以房養老等手段鼓勵空屋釋出。還要透過稅制調整，減少「單一且自住戶」的負擔，並嚴懲囤房。
推台北市版分級租金補貼
而其中的租金補貼，市府宣布北市版，將家戶收入分三階，再依家戶人口數，擬定補貼額度，以第一階收入家庭為例，一至二口之家每月可領兩千五百至三千六百元；五口之家以上每月可領九千元至一萬一千元。
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