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〈台北都會〉紅毛城立起來明信片 韓旅人最愛

2017-03-14

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水古蹟博物館推出的古蹟意象明信片，廣受遊客青睞，尤其韓國旅客特別喜歡「紅毛城模型明信片」，可手寫隻字片語寄出；也可手作ＤＩＹ，折起立體的「小紅毛城」模型，在邊線、稜角中細看紅毛城主堡。

紅城小鋪為紅毛城園區內的紀念品小店，「紅毛城模型明信片」是熱銷品，以紅毛城主堡安東尼堡為圖樣，其為紙製品，國定古蹟的建築特色、細節都可看到。

淡水古蹟博物館行銷企劃組長江錫聰說，目前到訪紅毛城園區的遊客中，有七成是韓國旅客，模型明信片特別討他們的喜歡，有些人會寫字寄出。根據觀察，韓國遊客喜歡古蹟建築意象相關紀念品勝過風景、河景類型的紀念小物。

明信片系列中的「看見淡水空拍明信片」、「木質明信片」也相當受到遊客歡迎，若欲寄出分享旅遊時的驚喜、快樂，園區內有郵筒可直接投遞。

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  • 「紅毛城模型明信片」廣受遊客喜愛。（淡水古蹟博物館提供）

    「紅毛城模型明信片」廣受遊客喜愛。（淡水古蹟博物館提供）

  • 「紅毛城模型明信片」廣受遊客喜愛，紅毛城園區內就設有郵筒，可讓旅人就地寄出給友人。（淡水古蹟博物館提供）

    「紅毛城模型明信片」廣受遊客喜愛，紅毛城園區內就設有郵筒，可讓旅人就地寄出給友人。（淡水古蹟博物館提供）

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