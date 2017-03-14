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〈台北都會〉雨水回收 土城「希望之泉」夜綻放

2017-03-14

〔記者張安蕎／新北報導〕臨近海山捷運站的希望之河廣場，近期新增一座特色地標「希望之泉」，每到傍晚便會噴射五彩水花，吸引民眾駐足欣賞，噴泉結合雨水回收再利用系統，成為周邊學校的環境教材，兼具實用性及觀賞性。

土城貨饒里長許春騰表示，這座噴泉配有完整的循環系統，廣場上有一座巨大集水桶，可蒐集一旁住家、餐廳的冷氣水及雨水，再由管線連接至過濾池，採用逆滲透方式清潔水質，透過加壓馬達傳送至噴泉池內，且泉水能重複利用，環保的設置獲里民讚許，甚至有老師帶領學生參觀，落實環境教育。

希望之泉位於裕民路上，對面就是海山捷運站出口，每晚六時至十時與路燈一同點亮，多彩多姿的花樣式噴泉引得民眾陣陣讚嘆，噴泉四周則以朱槿盆栽裝飾，既有美觀功能，又可防止民眾闖進池內。居民陳小姐稱讚說，「感覺浪漫，不浪費一滴水資源的設置也很有意義！」

板橋追風噴泉浪費水源 遭拆除

議員黃永昌表示，板橋追風廣場曾設有噴泉，因浪費水源的爭議而遭拆，土城新設噴泉歷經四年規劃，強調以環保、回收為主要功能，終獲市府撥用百萬元預算興建，未來土城完成污水與雨水下水道分流後，還可再接管增加噴泉水源。

許春騰和里內志工們悉心營造希望之河廣場，除有著名的「櫻花大道」，廣場周邊也種滿花卉綠草，一年四季各有不同美景，如今再增一座噴泉，讓希望之河更添特色。

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  • 臨近海山捷運站的希望之河廣場，近期新增一座特色地標「希望之泉」，每到傍晚便會噴射五彩水花，吸引民眾駐足欣賞。（記者張安蕎攝）

    臨近海山捷運站的希望之河廣場，近期新增一座特色地標「希望之泉」，每到傍晚便會噴射五彩水花，吸引民眾駐足欣賞。（記者張安蕎攝）

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