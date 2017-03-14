| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.9度 18縣市強風特報 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉產業專區去年流標 月底重新來

2017-03-14

〔記者葉冠妤／新北報導〕不同於娛樂專區，台北港產業專區以設置國際貿易及商業設施為主要用途，吸引企業到台北港興建營運總部、展售中心等，全區每年租金底價約一．二億元，但自去年十一月公告招商，卻沒有任何廠商投標，經發局表示，目前正重新估價，將傾向調降租金，預計三月底完成估價後，再重新招標。

經發局招商科長柯天祥表示，二．四公頃的產業專區採一次出租廿年，可續租兩次、每次十年，可規劃做智慧物流、倉儲、企業營運總部、報關、貿易等，總共劃分四區，廠商可自行選擇承租區域，投標一個或一個以上區域，也能一次包下全區，租金底價一．二億元左右。

柯天祥說，現在正進行重新估價階段，並檢討租金制度，目前傾向調降租金價格，藉此提高廠商投標意願。

廠商透露 沒比直接購地划算

不過，去年十一月公告招標後，卻無廠商投標，據了解，有廠商認為廿年租金計算下來，沒有比直接購地划算太多，因此興趣缺缺。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台北》促閒置屋釋出 推「包租代管」

台北市去年有約三萬七千戶房屋閒置至少一年，達到全市房屋比率四．二九％。台北市都發局為了鼓勵閒置屋出租給弱勢，將率先全國試推一百戶「包租代管」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：〈台北都會〉產業專區去年流標 月底重新來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.