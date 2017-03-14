〈台北都會〉產業專區去年流標 月底重新來

2017-03-14

〔記者葉冠妤／新北報導〕不同於娛樂專區，台北港產業專區以設置國際貿易及商業設施為主要用途，吸引企業到台北港興建營運總部、展售中心等，全區每年租金底價約一．二億元，但自去年十一月公告招商，卻沒有任何廠商投標，經發局表示，目前正重新估價，將傾向調降租金，預計三月底完成估價後，再重新招標。

經發局招商科長柯天祥表示，二．四公頃的產業專區採一次出租廿年，可續租兩次、每次十年，可規劃做智慧物流、倉儲、企業營運總部、報關、貿易等，總共劃分四區，廠商可自行選擇承租區域，投標一個或一個以上區域，也能一次包下全區，租金底價一．二億元左右。

柯天祥說，現在正進行重新估價階段，並檢討租金制度，目前傾向調降租金價格，藉此提高廠商投標意願。

廠商透露 沒比直接購地划算

不過，去年十一月公告招標後，卻無廠商投標，據了解，有廠商認為廿年租金計算下來，沒有比直接購地划算太多，因此興趣缺缺。