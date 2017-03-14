| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.9度 18縣市強風特報 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉71億權利金 台北港娛樂專區廠商怨太高

2017-03-14

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市府宣稱要將占地十．二五公頃的台北港娛樂專區打造成「台版迪士尼」，昨天舉辦說明會，吸引近卅家國內外業者出席，但廠商質疑七十一億元開發權利金過高，且淡江大橋、八里輕軌至今八字還沒一撇，缺乏基礎交通建設輔助，且受台北港產業專區流標影響，更讓地方憂心「台版迪士尼」恐將成夢幻泡影。

新北市經發局昨舉辦招商說明會，包含太平洋崇光百貨、遠東百貨、潤泰創新國際、統一企業、國泰人壽與會，其中更不乏新加坡等東南亞國家外資。

台北港特定計畫區於九十八年、前台北縣長周錫瑋任內規劃，一○三年底完成區段徵收，除貨櫃港務外，還導入娛樂專區、產業專用區，其中娛樂專區面積十．二五公頃， 市府以設定地上權七十年方式招商，希望引進國際品牌的主題樂園，結合飯店及大型購物商城，打造北台灣最大娛樂專區，開發權利金約七十一億元，土地租金一年約四千萬元。

交通建設未健全 廠商興趣不大

昨天說明會上，有廠商直言景氣不佳，過高的權利金讓投資風險增高，認為台北港除了中國平潭直航，也應該增加大型郵輪停靠，吸引多國旅客，增強周邊觀光效益；此外，淡江大橋、八里輕軌等基礎建設匱乏，遊客進出只能仰賴公路，廠商也直言：「晚上若喝點小酒，如何回到市區？」

經發局：招標不如預期 再檢討

經發局副局長黃正誠回應，權利金是估價師根據土地現值估價而來，他坦言廠商一次性給付七十一億元權利金負擔大，曾考慮分階段收取權利金，不過目前仍維持原規劃，若招標結果不如預期，再作檢討。另外，淡江大橋、輕軌、碼頭增設大型郵輪停靠等建設將會漸進發展，市府也會再建議中央推動。

頂罟里長洪志成說，地方期待娛樂專區做起來，但權利金那麼高，「廠商光看就嚇跑了」，他也擔心娛樂專區只有十多公頃，跟國內外其他遊樂園比，面積差一大截，再加上八里除了柚子、竹筍等季節性特色，沒有吸引遊客的其他景點，最後恐成為無人要來住的飯店、樂園。

亞洲遊樂園飽和 沒誘因難吸引

市議員鄭宇恩說，香港、日本、中國都有迪士尼，遊樂園在亞洲已飽和，加上輕軌、淡江大橋等政策未明下，廠商採取觀望態度，地方都很期待娛樂專區帶來商機，但市府必須拿出誘因吸引廠商投資。

廣告
  • 喊出「台版迪士尼」口號的台北港娛樂專區三月正式公告招商，昨舉辦招商說明會。（記者葉冠妤攝）

    喊出「台版迪士尼」口號的台北港娛樂專區三月正式公告招商，昨舉辦招商說明會。（記者葉冠妤攝）

  • 台北港空照圖。 （新北市政府提供）

    台北港空照圖。 （新北市政府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台北》促閒置屋釋出 推「包租代管」

台北市去年有約三萬七千戶房屋閒置至少一年，達到全市房屋比率四．二九％。台北市都發局為了鼓勵閒置屋出租給弱勢，將率先全國試推一百戶「包租代管」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：〈台北都會〉71億權利金 台北港娛樂專區廠商怨太高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.