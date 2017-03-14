〈台北都會〉71億權利金 台北港娛樂專區廠商怨太高
〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市府宣稱要將占地十．二五公頃的台北港娛樂專區打造成「台版迪士尼」，昨天舉辦說明會，吸引近卅家國內外業者出席，但廠商質疑七十一億元開發權利金過高，且淡江大橋、八里輕軌至今八字還沒一撇，缺乏基礎交通建設輔助，且受台北港產業專區流標影響，更讓地方憂心「台版迪士尼」恐將成夢幻泡影。
新北市經發局昨舉辦招商說明會，包含太平洋崇光百貨、遠東百貨、潤泰創新國際、統一企業、國泰人壽與會，其中更不乏新加坡等東南亞國家外資。
台北港特定計畫區於九十八年、前台北縣長周錫瑋任內規劃，一○三年底完成區段徵收，除貨櫃港務外，還導入娛樂專區、產業專用區，其中娛樂專區面積十．二五公頃， 市府以設定地上權七十年方式招商，希望引進國際品牌的主題樂園，結合飯店及大型購物商城，打造北台灣最大娛樂專區，開發權利金約七十一億元，土地租金一年約四千萬元。
交通建設未健全 廠商興趣不大
昨天說明會上，有廠商直言景氣不佳，過高的權利金讓投資風險增高，認為台北港除了中國平潭直航，也應該增加大型郵輪停靠，吸引多國旅客，增強周邊觀光效益；此外，淡江大橋、八里輕軌等基礎建設匱乏，遊客進出只能仰賴公路，廠商也直言：「晚上若喝點小酒，如何回到市區？」
經發局：招標不如預期 再檢討
經發局副局長黃正誠回應，權利金是估價師根據土地現值估價而來，他坦言廠商一次性給付七十一億元權利金負擔大，曾考慮分階段收取權利金，不過目前仍維持原規劃，若招標結果不如預期，再作檢討。另外，淡江大橋、輕軌、碼頭增設大型郵輪停靠等建設將會漸進發展，市府也會再建議中央推動。
頂罟里長洪志成說，地方期待娛樂專區做起來，但權利金那麼高，「廠商光看就嚇跑了」，他也擔心娛樂專區只有十多公頃，跟國內外其他遊樂園比，面積差一大截，再加上八里除了柚子、竹筍等季節性特色，沒有吸引遊客的其他景點，最後恐成為無人要來住的飯店、樂園。
亞洲遊樂園飽和 沒誘因難吸引
市議員鄭宇恩說，香港、日本、中國都有迪士尼，遊樂園在亞洲已飽和，加上輕軌、淡江大橋等政策未明下，廠商採取觀望態度，地方都很期待娛樂專區帶來商機，但市府必須拿出誘因吸引廠商投資。
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標題：〈台北都會〉71億權利金 台北港娛樂專區廠商怨太高
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