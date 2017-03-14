〈台北都會〉局處進駐萬華雙子星 官民齊轟「障礙多」

2017-03-14

身障者求職洽公 沒停車位

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市勞動局勞動力重建運用處、勞檢處和就業服務處，去年底搬進艋舺大道旁的「萬華車站雙子星大樓」，但許多前來求職、求才的身障人士抱怨，大樓方圓兩百公尺內沒身障停車位，廣一、廣二停車場卻還要等兩年；大樓內身障設施也非常難用，小便斗沒有扶手，身障廁所門重達數十公斤，坐輪椅推不動，整棟樓只有一個陡坡入口。甚至連勞動局基層身障員工也說，多次要求檢討卻沒下文，批評府內高層只會花大錢急就章蓋新樓做門面。

就業服務處位於萬華雙子星大樓三樓及八樓，勞檢處在六樓，服務身心障礙就業與外勞業務的勞動力重建運用處在四、五樓。雙子星大樓目前只有市府交二基地三樓至十一樓已啟用，交二其他樓層、交一基地凱撒飯店與交三停車塔都還沒完工，大樓後方的廣一、廣二基地將設停車場，也要到一○八年底才完工。

身障廁所門太重 推不動啦

重建處執行長簡明山說，自己也是身障者，去年九月和同仁來看新辦公地點，發現交通非常不便；大樓對身障者也不友善，小便斗沒有扶手，身障廁所門重達數十公斤推不動，整棟樓只有一個斜坡入口，而且還很陡。

譏協調到腦充血 也沒有用

重建處長陳惠琪表示，之後曾在副市長林欽榮和廠商主持的會議上反映，結果使用執照早就發了，建商也推說技術規格都合法，「協調到腦充血也沒用，只能再編預算改善。」她批評，審查使照的身障委員根本沒有實質審查。

前來求職的身障者也批評交通不便，來辦事還得拜託家人幫忙。距離「最近」的交三停車場，現在還沒完工，離重建處又至少四百公尺，要穿越艋舺大道、西園路、康定路三次馬路，一般人得走十分鐘，輪椅族至少得花兩倍時間！

若搭捷運在龍山寺站下車，輪椅族得穿過五百公尺的馬路，因騎樓都被艋舺服飾商圈攤位佔滿；騎三輪機車，方圓五百公尺內卻不到十個身障車位。

都發局建管處施工科科長魏國忠說，使用執照核發本來就是依法行政，若符合法規，沒必要依個人偏好改善，竣工審查的身障委員也有檢視建築規格。負責規劃、設計的鴻磐開發公司則說，建築師完全依法定規格設計，對使用者狀況並不清楚。