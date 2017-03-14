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〈台北都會〉陸橋鋪磁磚 基隆議長：天雨路更滑

2017-03-14

〔記者俞肇福／基隆報導〕連接基隆中和國小的人行陸橋因年久失修，護欄嚴重鏽蝕，影響學童及居民通行安全，中和里長陳恭訊向議長宋瑋莉陳情，議長會同工務處現場會勘後，三個月內將完成護欄更新、陸橋鋪面改善的工程設計與發包。

陳恭訊說，大慶大城社區與周邊社區住戶人數眾多，學校對面的喜市社區居民都經由陸橋過馬路到對面公車站等車。

兩側欄杆都鏽蝕

不過，陸橋興建至今超過十五年，兩側鐵欄杆都已經嚴重鏽蝕，居民擔心學童通行時會被鏽蝕的護欄割傷，而且橋面採用磁磚鋪設，多雨的基隆，每到下雨天地面相當濕滑，老人家或是小朋友很容易就滑倒。

基隆昨天陰雨綿綿，宋瑋莉實際走在陸橋上，感受格外強烈，認為居民、小學生走這樣的橋，很容易摔倒，要求工務處儘速更新護欄與鋪面材質，三個月內完成工程設計發包，以確保學童與居民通行的安全。

工務處養工科長章志華表示，針對有立即性危險的部分先做緊急處理，後續則以年度預算辦理工程發包全面更新護欄，人行陸橋鋪面材質止滑性不足的問題，也一併改善。

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  • 連接中和國小與喜市社區的人行陸橋，護欄鏽蝕與地面濕滑，讓行人與學童行走其中，安全有疑慮。（記者俞肇福攝）

    連接中和國小與喜市社區的人行陸橋，護欄鏽蝕與地面濕滑，讓行人與學童行走其中，安全有疑慮。（記者俞肇福攝）

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