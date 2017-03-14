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〈台北都會〉樹林農會改選涉賄 檢調約談35人

2017-03-14

樹林區傳一票30萬買票

〔記者王定傳、賴筱桐、張安蕎、葉冠妤、俞肇福／新北報導〕上週剛當選的樹林區第十八屆農會理事長賴朝進及常務監事陳相儒，傳出涉嫌以一票三十萬元買票，並辦餐宴招待會員代表尋求支持；新北地檢署昨指揮新北市調查處等單位發動搜索，約談陳相儒等三十五人，查扣疑似賄款十萬元現金。

檢方接獲檢舉指稱，賴朝進及陳相儒分別參選樹林區農會本屆理事長及常務監事，以一票三十萬元向多名會員代表買票，還招待會員代表飲宴，要求他們在選舉時投票支持特定理、監事人選。

檢方昨指揮新北市調查處及新北市警局樹林分局搜索陳相儒等人辦公室與住處共十處，傳喚三十五名犯罪嫌疑人；全案依違反農會法偵辦，漏夜訊問中。

新北4農會 理事長出爐

此外，新北市昨天再完成土城、鶯歌、八里、金山農會理事長與常務監事選舉。

鶯歌農會理事長由曾任四屆會員代表的黃照旭當選，常務監事鄭澤豐爭取連任，皆獲全票當選，總幹事鄭璧昌也獲續聘。

土城農會前理事長李榮達參選常務監事當選，前常務監事林生喜參選理事長當選，續聘張國城為總幹事，過程和平。

選情相對單純的八里農會，三長之位皆是同額爭取，最後由前任理事長施阿貴轉戰常務監事當選，原常務監事蔡秋煌參選理事長當選，兩人理事長、常務監事位置對調，總幹事則由高金山獲聘。

金山農會由曾任農會理事的莊世偉獲得理事全數支持出任理事長，常務監事由許瑞林當選，總幹事李清煙續任。

新北市農會將於三月三十一日選出理事長、常務監事，遴聘總幹事；板橋區總幹事至今無人登記，將於二十日至二十四日公告受理登記，泰山、石碇、五股已有合格的總幹事候聘名單，須在召開理事會後六十天內完成遴聘作業。

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