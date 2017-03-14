〈北部〉烏石港轉運站 盼客運停靠站優化

2017-03-14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨在頭城鎮烏石港環境教育中心辦理今年首場下鄉座談，聽取鄉親對興建中的烏石港轉運站有何意見，有里長建議先把鎮內客運停靠站優化；縣府回應，會向中央爭取經費增設候車亭，提供更好的候車服務。

宜蘭縣今年下鄉座談會，預計在各鄉鎮辦理兩到三場，合計約三十場次，討論各地重大公共議題，代理縣長吳澤成率一級主管到烏石港環教中心，討論烏石港轉運站新建工程。

縣府：向中央爭取設候車亭

烏石港轉運站今年二月開工，預計年底完工，工程經費約一千一百萬，設置三個候車月台，兩個給國道客運使用，縣內客運及市區巴士共用一個月台；拔雅里長官序倲說，烏石港轉運站啟用後，有利於旅客疏運，但與頭城火車站有段距離，在地居民使用率有限，提議優化現有停靠站，方便老弱婦孺使用，不要讓鎮民淪為次等公民。

吳澤成說，轉運站地點選擇，很難滿足所有人需求，會增設停靠站與候車亭，給當地居民使用；縣府建設處長林國民說，縣府除了設置轉運站，也會在鎮內各停靠站設置候車亭加以優化，規劃更好的候車空間。

地方力促推動北宜直鐵等

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣今年首場下鄉論壇，除了討論烏石港轉運站，地方民代也力促縣府推動北宜直鐵、鐵路高架化及新台二庚線等重大交通建設；代理縣長吳澤成回應說，宜縣府沒有鬆懈，希望爭取納入交通部前瞻基礎建設計畫辦理。

頭城鎮港口社區理事長李世田說，頭城鎮最重要的是發展觀光，直線鐵路、鐵路高架化對地方發展很有前瞻性；頭城鎮民代表會主席柳萬順說，要解決頭城塞車問題，應開闢新台二庚線紓解車流。

頭城鎮長曹乾舜說，要打通宜蘭對外任督二脈，除了北宜直鐵及鐵路高架化，也要打通頭城鎮石城里到福隆的快速道路，配合新台二庚線疏導路線，頭城鎮交通就不會打結。

吳澤成說，北宜直鐵及鐵路高架化必須一起進行，促使鐵路增加班次進而捷運化，紓解雪隧車流，至於新台二庚線開闢，縣府持續推動，盼今年爭取納入前瞻基礎建設計畫，經費若有著落便能動工施作。