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〈北部〉〈甲種電匠、中餐乙級檢定〉四維高中獲證照人數 花蓮之冠

2017-03-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣四維高中斥資一億一千萬元，設置廿一職種乙、丙級國家檢定場及一百卅一職種即測即評發證學科檢定場，今年共有十名學生拿到甲種電匠證照，另五人通過中餐乙級技術士檢定，總人數名列花蓮之冠。

10人考取甲種電匠 可開設水電行

高三就考到甲種電匠（室內配線乙級證照檢定）的鄭亞信，每天都與同學爬上電線桿練習配線，反覆將高壓電線接到變壓箱後，再降壓轉換成一般用電，訓練過程相當辛苦，還笑稱「自己就像是空中飛人」、「吊在半空的時間都比平地多！」

他說，爬上爬下需要體力及耐力，更要專注於每個當下，一不小心就會被器材劃傷身體，但比起台電員工冒風雨搶救電力，就覺得自己還需要多努力，時時向這群「供電英雄」致敬。

5人通過中餐乙級 相當於大學程度

另一位通過中餐乙級技術士檢定的葉聖安，現就讀綜合科三年級，是太魯閣族原住民，自小就常跟著哥哥圍在媽媽身邊做菜，還要求讓出廚房親自「掌廚」，一拿到證照後，便期許未來能夠成為五星級主廚，讓家人每天都能吃到高檔料理。

四維高中學務主任梁紹強說，以室內配線乙級證照（等同甲種電匠）為例，除了具有開設水電行資格，也同時具備承包政府大工程標案及捷運、高鐵等工程員工的資格；另餐飲乙級證照，則是五星級主廚必備認證，若要繼續升學，對加分相當有利。

他強調，乙級證照考取不易，先要取得丙級證照後，再通過學術科的考驗才能考取，過程還須經過漫長嚴格訓練，因此拿到乙級證照就相當於大學程度，讓技職學子在就業或升學上，帶來更多優勢。

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  • 花蓮四維高中學子為考到甲種電匠證照，每天都爬上電線桿練習配線。（記者王峻祺攝）

    花蓮四維高中學子為考到甲種電匠證照，每天都爬上電線桿練習配線。（記者王峻祺攝）

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