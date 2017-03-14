〈北部〉〈幕後推手〉 指導老師： 學音樂要感受到快樂
2017-03-14
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市光復國小民族樂團與黎明國小國樂團，雙雙拿下今年國樂合奏全國A、B組特優第一，指導老師皆為林秉曄，從小就加入礁溪國小國樂團的他，致力於國樂教學扎根，他說，學音樂不應只是比賽，也要讓學生從中感受到快樂。
三十五歲的林秉曄主修笛子，學成後返鄉傳承，他說，自己從啟蒙老師林成義身上，建立教學初衷，培養學生對音樂的鑑賞能力，過程從零到有，最終走進音樂廳聆聽鑑賞。
林秉曄認為，學音樂不只是參加比賽，應有更多音樂交流，二○一三年他成立聚樂坊青少年國樂團，團員從小六學生到高中生都有，希望學生有更多表演機會，團隊曾到馬來西亞演出，與中國名家合演，接下來還準備到日本表演。
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