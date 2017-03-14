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〈北部〉非音樂專班 〈光復國小、黎明國小〉國樂奪3冠

2017-03-14

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭之光！宜蘭市光復國小、黎明國小參加全國音樂比賽凱旋而歸，光復拿下國樂A組、絲竹雙冠，黎明也勇奪國樂B組特優第一，為宜蘭國樂寫下輝煌一頁，黎明國樂團演奏出悲壯的「沙迪爾傳奇」，讓台下聆聽的老師不禁落淚。

全國音樂賽 拿下3項第一

全國學生音樂比賽（北區）上週在基隆市比賽，宜蘭市光復國小報名國小組國樂合奏A組，黎明國小參加B組賽事，雙雙拿下特優第一殊榮，另外，光復民族樂團參加A組絲竹合奏，抱回特優第一名，黎明絲竹團也在B組取得特優，為各自學校創下紀錄，更為宜蘭爭光。

為宜蘭爭光 也為校創紀錄

宜市光復國小民族樂團成立二十八年，今年首度拿下國樂合奏與絲竹合奏的全國雙特優第一，活動組長朱佳莉說，學校沒有音樂班，仍挑戰A組賽事，訂於四月十六日在宜蘭演藝廳舉行成果發表會，與縣民一同分享榮耀。

指導老師林秉曄形容光復國樂團特色是溫文儒雅，比賽自選曲「海上第一人︱鄭和」，學生穩當表現出每段故事情節，從出帆時有舞龍舞獅祝賀、船隻揚帆乘風破浪氣勢、開到遠洋時平靜海面、船隻遇上暴風雨激烈磅礡，曲子的強弱控制、畫面呈現，學生都做得相當到位。

其中一段船隻慢慢行駛到南洋，以嗩吶表現頗具難度的中亞音樂曲風，學生因太過緊張，嘴唇還有點發白，最後不負眾望，完成演奏，獲得極高的評價。

演奏太感人 台下老師落淚

黎明國小國樂團成立十五年，這次首度拿到全國特優第一，指導老師同樣是林秉曄，他稱讚黎明國樂團學生活力十足，永遠都不喊累，戰鬥力、爆發力都很好，活潑的個性，和指定曲「彩龍船」契合，成功表現出熱鬧曲風。

自選曲「沙迪爾傳奇」對小學生來說，是有難度曲子，但學生的好表現，讓台下老師忍不住掉下眼淚。

林秉曄表示，這是首深沈悲憤的曲子，講述新疆維吾爾族人對抗滿清政府的故事，長達十幾分鐘的樂曲，不但呈現技巧，更需顧慮力度的變化和音樂張力，對小學生而言是很大的挑戰。

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  • 黎明國小參加全國國樂合奏B組比賽，拿下特優第一名。（黎明國小提供）

    黎明國小參加全國國樂合奏B組比賽，拿下特優第一名。（黎明國小提供）

  • 宜蘭縣光復國小參加全國學生音樂比賽，在國小組國樂合奏A組得到特優第一名。（光復國小提供）

    宜蘭縣光復國小參加全國學生音樂比賽，在國小組國樂合奏A組得到特優第一名。（光復國小提供）

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