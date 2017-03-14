〈北部〉老茶廠閒置半年 變文創石木坊
〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮一處曾風光一甲子的老茶廠，在歷經閒置半年多、遭堆置廢棄物的歲月後，近日搖身一變成文創石木坊，不僅有各類木藝創作品、石雕、鐵雕展出，還有木工教學現場。這樣的轉變只因主人蔡永福替這老地方添了巧思，才翻轉了瀕臨廢棄的命運。
人稱「阿福老師」的蔡永福，雖然花了七個多月時間打造這個「磐龍石木坊」，但他的作品對關西鄉親來說卻早已經「眼熟能詳」。
他除了之前曾跟關西國中合作，利用學校廢棄課桌椅，指導學生創作廢桌椅所做的耶誕樹，也曾應邀在被列縣定古蹟的關西分駐所所長宿舍旁，以壞掉的電桿、舊課桌椅，創作出「頑童」系列的地景藝術。
東光、仁安等社區在他們的主要聯外道路旁，或在社區活動中心、資源回收站附近，也都有阿福老師的鐵雕裝置藝術作品。
蔡永福原學石雕、製硯，尋找創作用石頭之餘，也順手撿拾漂流木，所以慢慢跨界玩起了創意家具的木藝創作，從漂流木到廢棄枕木、家具等都是他所收藏、創作素材，在石雕創作的「寫意」功力做根基下，他的木藝創作也就更「順其自然」地配合著各類廢木的外型而揮灑。
一個蛀了個大窟窿的木塊，蔡永福把缺點變成優點，直接拿窟窿來種花、樹，使得用這個木塊做成的桌面綠意天成；一塊被包覆在黑色玄武岩內的白色文石，他也能把文石雕刻成魚，旁邊加上海星、蚌殼，猶如出土的化石般吸睛。
蔡永福說，石木坊內的作品從石雕、創意家具、鐵雕多達數百件，開放參觀外，為了跟喜歡玩木頭的同好分享，他近期也將舉辦研習活動，主題分：鄉村風的創作班，和傳統榫接研究班。一期課程為三個月，共十二堂課，一次上課就是七個小時，有興趣者可以用m491313@yahoo.com.tw跟他聯絡。
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