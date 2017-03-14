〈北部〉培英國中校友建築師操刀 打造公園化校園

2017-03-14

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市創校超過六十年的培英國中，部分校舍因建物老舊，出現積水及安全問題，新竹市府邀來第一屆校友、建築師呂欽文操刀設計，投入九千八百三十五萬元進行重建，新校舍將增加綠地、生態池及節能環保的弧形屋面，打造「公園化」校園，落實「新校園運動」精神。

市府昨天舉辦動土典禮，市長林智堅在教育處長謝傳崇與多位議員陪同下出席，與師生分享喜悅，共同祈求工程順利、早日完工。

培英國中校長丁淑觀指出，培英國中目前有七十八個班，共計兩千兩百六十一位學生。新建校舍為四層樓建物，共計十二間教室、四間行政辦公室、一個展演空間與一間會議室，預計明年四月完工。

呂欽文說，他是培英國中第一屆學生，一得知母校老舊校舍準備拆除重建，他義不容辭的極力爭取。設計上，他特別保留歷史記憶元素，並符合綠建築節能減碳與水資源再利用原則，打造兼具造型、排熱與集水功能的「弧型屋面」；此外，也增加綠地、景觀水池與木平台，提供師生休憩，讓校園公園化。

林智堅指出，竹市的老化指數是全台灣最低，十四歲以下孩童占全市總人口十八％，當各縣市面臨減班、廢校情況，新竹市反而需要增班、蓋新校。因此，市府積極推動「新校園運動」，投入超過廿八億元，整修全市老舊校舍，希望為孩童營造最佳學習環境。