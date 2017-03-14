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〈北部〉頭份、竹南工業區周邊地下水 含氯禁用

2017-03-14

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣內地下水井共有兩百卅一處，其中含氯超標大部分又集中工業區、科學園區，去年苗栗縣環保局檢測「含氯」有機物是否超標水井，頭份市、竹南鎮是縣內前兩名，目前含氯超標處的地下水已公告禁用，其他地區若監測發現異常，也將公告禁止使用地下水。

苗縣工業區周遭土壤、地下水偶傳含氯滲透，有致癌疑慮，連帶波及附近部分居民習慣用地下水情形。環保局秘書潘志明說，含氯主因大部分是工廠未妥善處理「含氯碳氫化合物」的廢溶劑、廢棄物，甚至惡意非法棄置、掩埋或灌注等，才會造成土壤與地下水受污染。

台灣自來水公司竹南頭份營運所指出，無法統計目前有多少戶使用地下水，但有部分民眾會自鑿地下水，進行工程、農業用途，部分鄉親種菜也會用地下水，竹南、頭份地區民眾以地下水當飲用水情況則較少。

苗縣府水利處水利科長吳秉錡說，縣內自來水普及率不高的鄉鎮包括，竹南、後龍、苑裡、通霄及卓蘭鎮，公館、銅鑼及頭屋鄉部分村、里，將陸續規劃改善自來供水情形。部分地區地下水如有受汙染，也會協助改善。

潘志明表示，縣內地下水井監測井有兩百三十一處，近幾年針對區域特性連續監測地下水質各項污染物質，是否超過地下水管制標準，其中又以頭份、竹南工業區含氯有機物最為密集監控，其餘區域包含三義、銅鑼、苑裡、苗栗市，三年來發現異常部分，啟動調查並整治共十四處，面積十一點六公頃。

潘志明指出，竹南、頭份地區民眾較不會使用地下水，因都有自來水可使用，通常有含氯地下水都是在工業區周邊，如事業單位任意排污，影響土壤、地下水正常使用，行為人不僅要負起整治責任，也恐面臨一百萬元以上、五百萬元以下罰款。

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  • 苗栗縣頭份市、竹南鎮的地下水「含氯」有機物是縣內前兩名，其中工業區與科學園區附近含氯超標的地下水已公告禁用。（記者許展溢翻攝）

    苗栗縣頭份市、竹南鎮的地下水「含氯」有機物是縣內前兩名，其中工業區與科學園區附近含氯超標的地下水已公告禁用。（記者許展溢翻攝）

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