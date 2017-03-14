〈北部〉頭份、竹南工業區周邊地下水 含氯禁用
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣內地下水井共有兩百卅一處，其中含氯超標大部分又集中工業區、科學園區，去年苗栗縣環保局檢測「含氯」有機物是否超標水井，頭份市、竹南鎮是縣內前兩名，目前含氯超標處的地下水已公告禁用，其他地區若監測發現異常，也將公告禁止使用地下水。
苗縣工業區周遭土壤、地下水偶傳含氯滲透，有致癌疑慮，連帶波及附近部分居民習慣用地下水情形。環保局秘書潘志明說，含氯主因大部分是工廠未妥善處理「含氯碳氫化合物」的廢溶劑、廢棄物，甚至惡意非法棄置、掩埋或灌注等，才會造成土壤與地下水受污染。
台灣自來水公司竹南頭份營運所指出，無法統計目前有多少戶使用地下水，但有部分民眾會自鑿地下水，進行工程、農業用途，部分鄉親種菜也會用地下水，竹南、頭份地區民眾以地下水當飲用水情況則較少。
苗縣府水利處水利科長吳秉錡說，縣內自來水普及率不高的鄉鎮包括，竹南、後龍、苑裡、通霄及卓蘭鎮，公館、銅鑼及頭屋鄉部分村、里，將陸續規劃改善自來供水情形。部分地區地下水如有受汙染，也會協助改善。
潘志明表示，縣內地下水井監測井有兩百三十一處，近幾年針對區域特性連續監測地下水質各項污染物質，是否超過地下水管制標準，其中又以頭份、竹南工業區含氯有機物最為密集監控，其餘區域包含三義、銅鑼、苑裡、苗栗市，三年來發現異常部分，啟動調查並整治共十四處，面積十一點六公頃。
潘志明指出，竹南、頭份地區民眾較不會使用地下水，因都有自來水可使用，通常有含氯地下水都是在工業區周邊，如事業單位任意排污，影響土壤、地下水正常使用，行為人不僅要負起整治責任，也恐面臨一百萬元以上、五百萬元以下罰款。
看更多！請加入自由時報粉絲團
績優總幹事黃智庸意外落馬宜蘭縣羅東鎮農會昨天召開新任理、監事會，並由理事會遴聘總幹事，尋求三連霸的績優總幹事黃智庸意外落馬；總幹事遴聘第一輪…
- 性侵案8度發回更審 纏訟14年後換新法官終定讞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 日職》「巨」投廖任磊 再升一軍
- 吳曜宇指國台交 音樂呼喚高加索
- 三一八文物 現由史博館典藏
- 猜拳一把20萬 超跑女神吸金揮霍
- 日人車禍重傷獲救 33年後子女來台謝恩
- 獨立樂團控有料音樂 盜歌申請600萬補助款
- 《惡作劇之吻》誰的吻？ 李玉璽秒回鄭元暢
- 彰化秀水花秀路工廠倉庫火災 持續搶救中
- 郭蓬生罹癌仍是工作狂 不料栽在酒駕案
- 子瑜直播做料理 50萬人流口水
- 〈戀愛翹翹板〉聽聞舊愛車禍失語 遺憾當年賭氣分手
- 統促黨零黨費 立委促查有無中資
- 回應張志軍卸責說／陸委會：威嚇言論無助兩岸互動
- 自由廣場》LINE1分鐘=加班4小時，誰賺？
- 男賣仿冒潮牌衣 侵權市值189萬
- 《魔戒》男星變恐怖追求者 把情人「養」在牢籠裡
- 任賢齊籌拍新片 主角鎖定蔡依林
- 假新聞干擾 威脅國安
- 退伍轉公職 軍方爭取續領優存
- 《謠言終結站》網傳摸雞蛋感染禽流感 疾管署︰目前並無病例
- 重查國發院案 黨產會：落實轉型正義
- 郭建宏節流救華視 舊菜重炒先省858萬
- 棉價年漲三成 南紡立益營收亮麗
- 男子下背痛到生不如死 竟是脊椎關節炎作怪
- 泰格豪雅贊助棒球 買錶捐千元
- 〈愛情隨堂考〉發現情人背叛 你會報復嗎?
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Prosecutors appeal against murderer’s sentence of death
- WBC義大利、委內瑞拉晉級殊死戰 今日賽事預告與轉播
- 裸體廚房做菜 李毓芬的男僕是「他」！
- 吃番茄加油添醋再加熱 有助乳癌放療
- 台電︰轉售核四第一批燃料棒
- 多國禁入境拉票 土歐衝突加劇
- 〈旅遊的滋味〉雪地裡的捷克童話鎮
- 《中英對照讀新聞》Millions of Asians Paid Bribes for Public Services－數百萬亞洲人賄賂公家機關
- 自由談》柯P若是共諜「也蠻正常的」？
- 白目樂隊拚恥度 主唱開腿彈吉他
- 台法影視搭橋梁 賴雅妍東明相見證
- 5人派出所還要護花 基層譙翻
標題：〈北部〉頭份、竹南工業區周邊地下水 含氯禁用
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email