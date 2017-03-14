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〈北部〉學校四樓墜下 小六男童保住一命

2017-03-14

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龜山區自強國小六年級一名男童，昨天上午近七點突然從四樓墜落到無人的地下室，直到七點五十分被校護聽到微弱呼救聲才發現送醫，他墜樓時因遮雨棚加上書包鉤住鋼架、緩衝下墜力量，幸無生命危險，但已飽受驚嚇；他表示攀爬洗手台想撿東西，但記不起細節了。

學校調閱監視器，男童在早上六點五十六分由媽媽送達學校，因監視器有死角而無法全程拍攝，從男童墜落點及教室位於四樓研判，男童直接走到四樓教室，但不知何故從走廊上的洗手台墜落，撞破一樓的遮雨棚後跌落地下室，由於位置偏僻，加上事發時間太早，無人目擊或發現男童墜樓，直到七點五十分晨讀後，老師見男童缺席才急著找人。

校護隱約聽到微弱的哀號聲，驚見遮雨棚破洞，鋼架上還鉤著書包，趕緊衝到地下室查看，發現男童倒臥在地，急電119送醫急救，所幸遮雨棚及書包鉤住鋼架而保命，男童的右腿骨折、左臉挫傷但意識清醒，醫院檢查幸無腦震盪及內出血。

這處洗手台高度約一一九公分、縱深七十公分，男童身高約一五八公分、九十四公斤，為何墜樓？男童飽受驚嚇說，只記得爬上洗手台想撿東西，其餘記不清楚，師長雖懷疑有隱情，但不想追問增添壓力，只希望男童好好休養；另外，警方調查後，初步排除外力介入的可能性。

校長陳淑珍表示，男童很乖巧、人緣不錯，最近並無異狀，已啟動校安機制，對男童的全班同學做心理輔導，也對提早到校的學生管理重新檢討；教育局說，會再要求各校落實早到學生的校園安全，集中一處並安排老師統一照護。

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  • 男童疑似從四樓洗手台墜落地下室，撞破遮雨棚緩衝保住一命。（記者鄭淑婷攝）

    男童疑似從四樓洗手台墜落地下室，撞破遮雨棚緩衝保住一命。（記者鄭淑婷攝）

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