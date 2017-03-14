〈北部〉全國學生音樂賽 武陵特優九連霸

2017-03-14

〔記者陳昀／桃園報導〕三月舉行的全國學生音樂比賽成績陸續揭曉，武陵高中報名五支隊伍，全部拿到特優第一，在管弦樂合奏項目，雖然因作業疏失被扣二．五分，但最後還是拿下九連霸的特優佳績，非常難得。

武陵高中特教組組長、音樂班指導教師林怡君指出，今年派出的參賽隊伍包含木管五重奏、鋼琴五重奏、弦樂四重奏、鋼琴三重奏，以及有八十八名團員的管弦樂團合奏，五隊全部奪得特優第一名，這是前所未有的光榮紀錄。

雖然比賽結果獲得佳績，但過程中也發生驚險插曲，由於行政人員誤填參賽曲目，在管弦樂合奏的賽前就先被扣總成績二分，比賽時又因撤場太慢，再被扣○．五分；林怡君說，這對競爭激烈的音樂比賽可說是致命疏失，但學生們仍秉持對音樂的熱愛，不計成敗全力以赴，最後仍榮獲第一名。

「當時只想團結向前衝！」管弦樂團團長陳怡晴表示，雖然賽前已被扣二分，但大家堅持不認輸，更在台上展現平時勤練的成果，加上擔任指揮的教授庾燕誠灌輸他們執著的精神，才能力拚到最後。

林怡君說，學校也花很多心思培育，今年起提供每位學生八堂校外課程的學費補助，並加強樂曲的演奏、詮釋、樂理等，許多到校指導的音樂家都稱讚武陵高中音樂班的演出很有靈魂。

三月卅一日晚上七點半，武陵高中音樂班的管弦樂團將在校內的美育館舉辦協奏曲音樂會，邀請民眾前往聆賞。