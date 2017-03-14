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〈北部〉平鎮、新屋觀音、復興4農會 三巨頭改選

2017-03-14

〔記者李容萍、邱奕統／綜合報導〕平鎮、新屋、觀音、復興區四個農會，昨天召開理監事會議並改選「三巨頭」，都順利選出理事長、常務監事與遴聘總幹事，過程順利平和；昨天這四個農會是最後一批改選，全市十二個區農會已全部選舉結束。

平鎮區農會現任理事長劉兆青連任失利，由市議員莊玉輝挑戰成功，莊玉輝在升格前就曾以縣議員身分當選平鎮市農會理事長，他算是「回鍋」；總幹事葉思瑋獲得續聘，常務監事由薛能霖順利連任。

平鎮區農會在選後辦理餐敘，市長鄭文燦前往祝賀，他讚許莊玉輝是「農業博士」，個性直率很草根，為農民服務的熱心從未改變；他並肯定連任常務監事的薛能霖總是笑臉迎人，保持種田人最純樸的個性。

鄭文燦也稱許「七年級生」葉思瑋是年輕的總幹事，具有專業金融背景，剛上任時大家都說她可愛、幹練，但也觀察「這個年輕的女孩到底可不可以？」結果她打銷一億五千萬元呆帳，讓農會各項業務上軌道，配合市府推動食農教育，從農場到餐桌都讓平鎮農會家政班大放異彩。

另外，新屋區農會由姜義青當選理事長，常務監事徐金火、總幹事葉時詮；復興區農會理事長葉國崇、常務監事曾鴻姿（女）、總幹事陳榮基。

觀音區農會部分，在會員代表大會和理、監事改選時，就已大勢底定，原任常務監事的許文進掌握過半席次，昨天選舉並無意外、當選理事長，常務監事為梁新汶，理事會也同意續聘吳列坤為總幹事。

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  • 平鎮農會三巨頭常務監事薛能霖（左一）、理事長莊玉輝（右二）、總幹事葉思瑋（右一），市長鄭文燦（左二）到農會祝賀。（記者李容萍攝）

    平鎮農會三巨頭常務監事薛能霖（左一）、理事長莊玉輝（右二）、總幹事葉思瑋（右一），市長鄭文燦（左二）到農會祝賀。（記者李容萍攝）

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