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〈北部〉八德豐德公園 將蓋市民活動中心

2017-03-14

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德區興仁里、瑞豐里共用的市民活動中心興建案，市長鄭文燦昨天會勘後確定設在豐德公園內，將規劃兩層樓建築，一樓是活動空間、二樓規劃研習教室，由八德區公所負責興建，預計今年底完成設計發包，最快明年九月、最晚明年十二月完工。

興仁、瑞豐里 合計有一萬一千多人

鄭文燦表示，興仁里、瑞豐里位於八德重劃區內，是捷運綠線的起點，區域人口預計成長到四至五萬人，市府原本想利用社會住宅興建時一併規劃活動中心，但考量兩個里目前合計已有一萬一千多人，人口會持續增加，因此先興建活動中心，以不影響公園的綠地覆蓋率為原則。

慢速棒壘球場 三月中旬完工

鄭文燦也視察興建中的八德區慢速棒壘球場及陸光里籃球場修繕工程。預計三月中旬完工的慢速棒壘球場，原為國小預定地，因暫無設校需求，由體育局與教育局簽訂土地委託管理契約，先闢建為球場，整體工程已大致完工，等草皮植栽養護及地坪整理後即可啟用。

他表示，將繼續興建球場管理中心及生態池，讓設施更完善，預計今年十月底之前完成。

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  • 八德區興仁里、瑞豐里市民活動中心，確定落腳豐德公園內。（記者鄭淑婷攝）

    八德區興仁里、瑞豐里市民活動中心，確定落腳豐德公園內。（記者鄭淑婷攝）

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