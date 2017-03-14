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〈北部〉5萬鄉親旅居桃園 馬祖高中跨海招生

2017-03-14

〔記者李容萍／中壢報導〕國中畢業季快到，拉學生的熱潮也來了，甚至和桃園市遠遠隔著大海的連江縣國立馬祖高中，昨天竟也跨海來到中壢區舉辦招生記者會。教育局及馬祖高中校友分析，就讀馬祖高中申請大學繁星計畫的機會大、獎學金優、住宿低廉，是吸引桃園學生跨海就讀的條件 。

學校逾1/4學生來自桃園

馬祖高中校長陳天賜表示，桃園市的馬祖籍民眾有五萬多人，位於連江縣南竿鄉的馬祖高中和桃園是同一考區，目前該校有八十五名學生來自桃園市，超過全校四分之一；馬祖高中雖然距離桃園很遠、交通不便，前往就讀的桃園子弟仍絡繹不絕，但也有部分學生不適應當地的氣候及單調枯燥的生活，最後轉學回桃園。

陳天賜說，馬祖高中依山面海、校風純樸，島上的社會環境沒有不良誘因，讀書風氣鼎盛，近年獲教育部五億元補助改建校園，硬體設備煥然一新，學校採取小班制的精緻教學，老師可以照顧好每位學生，各項獎學金的申請門檻低，智育成績七十分、八十分以上就可申請五千、一萬元的獎學金。

每學期住宿費 僅3600元

他表示，為照顧遠來的學生，打造號稱六星級、四人一間套房的學生宿舍，每學期住宿費只要三千六百元，一日三餐只要一百卅五元的超低價。

陳天賜指出，跨海招生是鼓勵旅居桃園的馬祖子弟和優秀學生前往就讀，馬祖高中規劃具海洋特色的觀光餐飲、水產養殖兩學程，還有實習船「馬中號」，教導學生駕駛船舶，這都是全國獨有教學特色。

馬祖高中前任校長蔡國強曾開玩笑說：「馬高不是什麼學生都收，還沒斷奶的人，不要來！」他提醒，南竿這裡沒有電影院，更沒有錢櫃、好樂迪或網咖，學生放學後過著規律的讀書生活，雖然好山好水，但難免有點無聊。

馬祖高中校友程婷表示，她當年從平鎮平興國中畢業後，因嚮往自由的高中生活而跨海就讀，離鄉背井、人生地不熟，前半年曾哭過、後悔，但熬過適應期後，師生感情融洽，自己看了很多書、打了很多球，還參加社團增廣見聞，收穫滿滿。

桃園與連江縣締結「姊妹縣」約廿年，在民國六十、七十年代左右，很多馬祖人遷居桃園八德，也是馬祖人的八德區區長陳玉明說，目前在桃園市的馬祖人有五萬多人，是馬祖人在本島最多的縣市，比馬祖當地人口一萬二千多人還多；在馬祖除了捕魚，幾無工作機會，早期桃園八德一帶的紡織工廠、製鞋工廠林立，馬祖鄉親一個拉一個來此工作、定居，逐漸形成馬祖聚落，曾在馬祖服役的榮民，後來也住在八德的馬祖新村。

教育局︰申請大學繁星計畫機會大

市府教育局副局長高玉姿表示，馬祖子弟返鄉就讀人親土親，桃園現有高中升學競爭激烈，跨海到馬祖高中就讀，未來申請大學繁星計畫的機會大，再加上當地的教學環境單純，孩子讀書比較能專心，也是許多家長評估的重點。

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  • 馬祖高中的學區涵蓋連江縣及本島的桃園，濱海的校園環境相當優美。（馬祖高中提供）

    馬祖高中的學區涵蓋連江縣及本島的桃園，濱海的校園環境相當優美。（馬祖高中提供）

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