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〈北部〉未否認可能轉戰北市 傅崐萁︰別給柯壓力

2017-03-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁外傳有意卸任後征戰台北市長，昨天出席敦睦艦隊活動時表示，「在台灣任何一個地方種福田，都是他畢生榮幸。」強調柯文哲市長正在推動市政「不要給他太多壓力」，讓柯能夠把任期做完，更歡迎他可以再到花蓮多來學習！

指「任何地方種福田都是榮幸」

近日傳聞國民黨有意複製當初「柯P模式」，借重挾著七連霸五星縣長、全台施政滿意度第一名光環的花蓮縣長傅崐萁角逐台北市，傅崐萁昨出面受訪，證實黨政高層有人勸進，也沒有否認轉戰台北市的可能性，只強調「翻轉後山」是現階段任務。

傅崐萁表示，他對花蓮有深厚情感，一定會把任期做完，能夠翻轉資源最貧困的花蓮，意義彌足珍貴也責無旁貸，感謝各界關心，希望大家關注花蓮建設，並歡迎各縣市同步觀摩、學習，為民眾創造更多福祉。

對於柯文哲前日稱讚他「霸氣十足、很有決斷力」及「每個人風格不同」一事，傅崐萁特別向媒體表示，「不要給柯P太多壓力」，強調柯市長正在推動市政，讓他能夠把任期做完，並歡迎柯到花蓮交流、學習。

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  • 花蓮縣長傅崐萁外傳有意卸任後征戰台北市長，昨出席公開活動並未否認轉戰台北市的可能性。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣長傅崐萁外傳有意卸任後征戰台北市長，昨出席公開活動並未否認轉戰台北市的可能性。（記者王峻祺攝）

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