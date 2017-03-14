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〈北部〉全縣最資深 五結農會總幹事「八連霸」

2017-03-14

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉農會總幹事李林欽完成八連霸，是全縣最資深的農會總幹事。

任期最久 62歲李林欽在任25年

五結鄉農會昨天召開理、監事會，三巨頭全數過關，理事長謝錫琴、常務監事賴傳家順利連任，獲續聘的李林欽已在任二十五年，將邁向新的四年，是宜蘭縣目前任期最久的農會總幹事。

六十二歲的的李林欽，民國五十九年進入五結鄉農會任職，自基層做起，八十一年接任總幹事，創辦蘭陽五農米自有品牌，從日本引進高經濟價值的越光米栽種，推動孝威倉庫轉型觀光工廠，長年來深耕基層，扮演五結鄉農會掌門人角色。

五結鄉農田被劃為良質米生產區，是縣內重要米倉，談到未來四年任期，李林欽說，持續推動有機農業，促使稻米產業升級，提高稻農收入；由於新任期屆滿將退休，被問到是否有培養接班人？李林欽笑笑地說，他要做好做滿，由誰接棒以後再說。

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  • 五結鄉農會總幹事李林欽完成八連霸，是宜蘭縣目前最資深的農會總幹事。（記者江志雄攝）

    五結鄉農會總幹事李林欽完成八連霸，是宜蘭縣目前最資深的農會總幹事。（記者江志雄攝）

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