〈北部〉羅東農會頭一遭 總幹事遴聘未過關

2017-03-14

績優總幹事黃智庸意外落馬

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮農會昨天召開新任理、監事會，並由理事會遴聘總幹事，尋求三連霸的績優總幹事黃智庸意外落馬；總幹事遴聘第一輪未過關，不僅是羅東鎮農會創會百年來頭一遭，更成為宜蘭縣今年農會選舉最讓人詫異的結果。

去年剛過百歲生日的羅東鎮農會，歷屆總幹事遴聘皆是一輪過關，這次改選，原本被認為風平浪靜，不料，總幹事遴聘竟然翻盤，九席理事中，七席投下反對票，兩席贊成，決議不續聘；新任理事長由宜蘭縣議員陳漢鍾當選，原理事長張倉田轉換跑道當選常務監事。

羅東鎮都市化程度高，羅東鎮農會會員以小農為主，很多是親朋好友，人脈網絡重疊，彼此一家親，歷年來三巨頭選情單純，用協調取代競爭，以八年前為例，當時總幹事張倉田屆齡退休，鎮農會兩名高階幹部想接棒，經過協商，另一人退出，黃智庸順利獲聘，延續「一團和氣」選舉文化。

首見第一輪未過 將再開放登記

羅東鎮農會此次新任會員代表，選出九名理事與三名監事後，三巨頭已有口袋名單，各界原本預期均可輕騎過關；昨天的理、監事會，陳漢鍾、張倉田全票過關，但總幹事遴聘，理事會以七比二票數否決，百年來首度出現總幹事續聘未過的局面。

新理事長：盼年輕新血輪加入

羅東鎮農會新任總幹事僅黃智庸一人登記候聘，根據農會總幹事遴選辦法規定，理事會可在六十天內召開臨時會決定是否聘任，否則必須在兩個月後開放登記重新遴選；六十歲的黃智庸說，已在羅東鎮農會服務三十年，將退休交棒，鎮農會秘書游正義暫代總幹事職務。

針對總幹事遴聘結果，新任理事長陳漢鍾發表聲明，感謝黃智庸多年來的努力與付出，羅東鎮農會身為百年老店，如何做好傳承，培養新生代接班刻不容緩，盼有年輕新血輪加入，順應時代潮流轉型，面對新的挑戰。