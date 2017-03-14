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〈北部〉退休師捐地 峨眉湖打造友善步道

2017-03-14

感念捐地 命名余伯伯的橋

〔記者廖雪茹／峨眉報導〕新竹縣湖光山色的峨眉湖，由參山國家風景區管理處甫整修完成步道，獲熱愛作畫的退休老師余錦奎無償提供土地，打造無障礙的高架觀景平台，讓步道更為友善，並以地方特色施作三Ｄ畫；為了感念捐地，護欄展示余師的湖景畫作，命名為「余伯伯的橋」。

位在獅頭山風景區的峨眉湖，為建造大埔水庫而形成的湖泊，湖畔有環湖步道和自行車道，兼具健身與賞景，加上七十二公尺、世界最高的彌勒佛銅像，成為新竹縣的熱門景點。

參山管理處表示，湖畔步道受到地形限制，出入口多為階梯，這次斥資一千多萬元，整修既有的步道，改善長度約四百一十五公尺，提供銀髮族、娃娃車及行動不便者，更友善的環境；同時，獲地主余錦奎無償提供工程用地，打造二百六十五公尺長的高架無障礙棧道與觀景平台。

三Ｄ彩繪畫 長達數十公尺

管理處說，熱愛藝術的余錦奎是退休老師，先前曾無償提供用地做停車場，這次高架棧道的設計，特別臨摹他以峨嵋湖為主題的油彩作品，設置四面彩繪陶板，搭配鏤空的藝術圖像固定於鋼管設計的欄杆；高架棧道下方則以峨眉鄉特色，彩繪數十公尺長的三Ｄ畫，成為遊客秒殺的拍照、打卡景點。

參山管理處說，峨眉湖的動、植物生態豐富，沿線也增設多個植物解說牌，希望讓大家更認識峨眉湖自然生態，一同維護風景區環境。

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  • 新竹縣峨眉湖步道完成無障礙高架觀景平台，並以地方特色施作3D畫。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣峨眉湖步道完成無障礙高架觀景平台，並以地方特色施作3D畫。（記者廖雪茹攝）

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