〈北部〉測速照相取締 龜山東萬壽路再奪冠

2017-03-14

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市去年度各路段的測速照相機取締件數，龜山區東萬壽路再度奪下「最會拍」路段，全年共取締一四四六五件，比第二名的桃園區成功路三段還多出三千多件；警方表示，十次車禍九次快，只要不超速就不會被罰，提醒民眾守法，保障生命安全也避免荷包失血。

桃園市經常拍照取締超速違規的路段，還有桃園區春日路，去年取締九六三一件，平鎮區陸橋南路與平德路口取締九○八四件，蘆竹區南青路取締七六六四件，中壢區中正路四段取締六九四二件，大溪區埔頂路二段取締六九二八件，八德區和強路取締六七五九件，中壢區新生路三段取締五九九○件，蘆竹區山林路二段取締五七七○件。

警方表示，設置固定式測速照相桿的路段，都是車流量大或容易超速肇事的路段，這十條路段除了成功路三段速限四十公里、南青路速限六十公里，其他一律速限五十公里，民眾若違規超速，很容易發生失控肇事等等意外，測速拍照絕對不是搶錢。