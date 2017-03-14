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〈北部〉楊梅裕成、瑞溪路口改善壅塞 明施工

2017-03-14

〔記者李容萍／楊梅報導〕楊梅區裕成路、瑞溪路口，因夏威夷社區、大台北社區出入居民及到愛買商圈的購物人潮眾多，來往車輛頻繁，但現況路幅狹小，每逢交通尖峰時段就壅塞不堪，民眾抱怨連連；楊梅區公所改善交通瓶頸路段與地方協調，擬定短期、長期改善計畫，明天進場施工。

楊梅區長姚敦明表示，裕成路與台一線、瑞溪路口的交通壅塞問題，困擾地方十多年，礙於該路段的問題複雜而無法統整，公所今年初會勘，邀市府工務局、警察局與三民里長張勝文、裕成里長李鴻鈺、愛買楊梅店代表，以及同意提供土地施工的世聯倉儲董事長黃仁安等人到場協調。

他指出，經過會勘和工程設計，短期改善計畫在明天展開，將把路口約五十公尺長的水溝加蓋，增加路幅寬度、便利車輛通行，愛買量販店也同意遷移地上物既有的限高桁架（現況車輛只能以一進、一出方式單向通行），提升車輛在路口交會的動線順暢性。

至於長期改善計畫，預計今年底前完成，研擬將楊光國中小學旁的瑞溪路一段與裕成路三巷間的小巷拓寬到三公尺，以分散車流至該巷道，紓解壅塞車流。

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  • 楊梅區裕成路、台一線路口每到上、下班交通尖峰時段，一北一南的路段輪流上演交通壅塞問題。（記者李容萍攝）

    楊梅區裕成路、台一線路口每到上、下班交通尖峰時段，一北一南的路段輪流上演交通壅塞問題。（記者李容萍攝）

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