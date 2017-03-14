〈北部〉車禍死亡人數最多 八德介壽路擠下龜山萬壽路
龜山區萬壽路 件數居冠
〔記者邱奕統／桃園報導〕馬路如虎口，駕駛人、行人都要小心！市府統計去年度的十大肇事路段，以發生件數而言，年年高居第一的龜山區萬壽路又以一八六件居冠，但如果以死亡人數統計，八德區介壽路去年共發生五件死亡車禍，其中四件是行人違規穿越馬路，首度超越萬壽路；警方與交通局表示，將針對危險路段的道路設計問題研議改善。
介壽路去年 共5件死亡事故
八德區介壽路是連接桃園、大溪的主要道路，沿途經過大湳商圈等鬧區，交通本就複雜，因為道 路不夠寬，中間無法設置分隔島，車輛碰撞、行人違規穿越馬路亂象叢生，根據市府交通局、警察局統計，介壽路去年共發生五件死亡交通事故，造成五人死亡，其中四人是因為違規穿越馬路所致。
以往死亡人數最多的龜山區萬壽路，去年有兩人死亡，首度退居到第二名，萬壽路沿山建路，陡坡、急彎多，又是通往新北市的主要道路，車流量很大，時常可見砂石車、大貨車與汽機車爭道，險象環生；死亡人數第三名是平鎮區金陵路與中壢區環中東路，去年各有一人死亡。
但如果以車禍件數而言，全市去年仍以萬壽路居冠，共發生一八六件車禍，第二是死亡人數最多的八德區介壽路，有一八五件，兩者僅相差一件而已，桃園區中山路一七三件車禍居第三，其他如桃園區中正路、三民路、中壢區中華路、環中東路、平鎮區金陵路、延平路、八德區中華路等路段，去年度車禍發生件數都破百，位居危險路段前十名。
警方與交通局表示，分析車禍原因，二成四是駕駛人不小心，未注意車前狀況；未依規定禮讓占一成五；闖紅燈約九％，占第三，而酒後駕車在警方強力取締下，只占四．五％。
警將針對易肇事路段加強執法
警方與交通局說，整體來說，各路段車禍與死亡人數都呈現逐年下降趨勢，車禍事故發生原因仍以人為因素為主，將針對易肇事路段加強執法，並就危險路段的道路設計是否不良等問題研議改善。
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