〈中部〉單親弱勢生爭氣 拚進台大會計

2017-03-14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕三年前會考滿分的單親弱勢生許育羚，因家計僅靠父親夾報約三萬元月薪維持，扣除為照顧高齡病弱的祖母費用，一家三口每月僅剩不到萬元生活費，她拚「自己的學費自己付」，捨明星高中選擇提供四十萬元入學獎學金的新民高中入學，更憑著不想被看不起的毅力，拚到校排前一％，繁星推薦拚進台大會計系。

許育羚的母親是越南新移民，從小她先學越語，小學時一度因注音符號發音不標準被嘲笑，當年的她已懂得「不能被瞧不起」，她發現只要成績表現佳，老師肯定外又有成就感，連嘲笑聲都變少，養成她靠實力服人的學習態度。

雙親離異後，她跟著父親及祖母生活，父親夾報派報的薪水微薄，月薪收入約僅三萬元，祖母年邁體弱須聘外籍看護照顧，扣除看護費，一家三口每月生活費不到萬元，生活更顯拮据。

許育羚國中會考拚出5A＋＋及作文六級分的滿分佳績後，不願讓父親辛苦，想著「自己的學費自己付」，毅然放棄升學明星高中，從彰化到台中選擇提供她四十萬元獎學金的新民高中入學。

升上高中後的許育羚很爭氣，把獎學金全交給父親運用，每學期拚前三名再賺六千元學期獎學金，三年來她每次假日回家還要幫忙家事及照料祖母，但她未曾引以為苦。

學測前疼愛她的祖母過世，想到會考滿分讓祖母開心不已，忍住傷悲拚學測，考出七十一級分外，另以校排前一％的實力挑戰繁星推薦，提早確定可升學台大會計系，她相信祖母這次也一定以她為榮。

此外，新民高中學生戴于翔學測考七十二級分，經由繁星錄取台大植病與微生物系；另學生莊筑茵學測考七十級分，校排前一％的她捨台大，繁星選擇有興趣的政大財管系也獲錄取。