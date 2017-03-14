〈中部〉仁愛之家升級 兼顧養護與失智

2017-03-14

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市立仁愛之家將升級為兼顧養護、長期照護、日間照護及安寧等需求的園區，總經費約四億六千萬元，改善現有設施，增添專業人力以提升照顧品質，今年先追加四百卅六萬七千元規劃設計費，未來再逐年編列其餘經費。

社會局表示，市府除推出「托老一條龍」整合多項照顧政策，提供長輩全人照顧，也透過唯一的公立老人福利機構台中市仁愛之家，負起社會照顧的責任，進一步升級為養護與失智型綜合性機構，讓不論是健康或是失能的長輩都能獲得良好的照顧。

社會局指出，未來仁愛之家將成為多層級、連續性照顧園區，同時滿足養護、長期照護、安寧、失智症養護及日間照護等需求，並引進社區服務方案發展老幼共托服務模式。