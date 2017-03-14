〈中部〉長照結合愛鄰守護隊 服務不中斷
2017-03-14
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長照將結合愛鄰守護隊推動「健康服務遞送」，衛生局長呂宗學十三日表示，整合不同單位的不同服務接龍遞送，把各種專業服務送到家。市長林佳龍說，跨局處、跨政府與民間力量合作，建立「以人為本」的健康服務與管理規劃。
呂宗學在市政會議提出「台中市民健康服務遞送5R3E1I」專案報告指出，是利用「資訊」將各單位、各服務銜接，彌補現行服務的裂縫，以確保讓「適當病患、接受適當服務、在適當時間、在適當地點、由適當服務者提供」，讓效果符合「效益、效率、公平、公正」。
他又說，這是不同單位、不同服務的銜接。例如醫生、公衛護士想到府訪視出院病患，可能因不熟遭拒絕，未來則將遞送服務系統「接龍」，提供人力資訊交換，透過愛鄰守護隊當醫護與患者間的橋樑，把各種專業服務都送到家中。
呂宗學進一步補充，失能者因為不方便出門，導致不規則就醫、服藥而再度發病，或是出現併發症卻沒能及早發現；若有專業人士到家訪視，就有機會及早發現，不會病況嚴重時才送院就診，造成醫院壅塞。
受邀參與市政會議的前衛生署長李明亮也表示，台中兩年前就推動愛鄰守護隊，落實世界衛生組織「Heath City健康城市」的觀念，若把長照與愛鄰守護隊結合，將會比中央政府現在要求的長照服務更完整。
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