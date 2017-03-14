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〈中部〉2018台中觀光行銷 以花博為主軸

2017-03-14

〔記者黃鐘山／台中報導〕打造花博成國際盛會！市長林佳龍十三日在市政會議宣示，二○一八就是花博年，不但是台灣明年對外觀光的行銷主軸，也是突破台日觀光人次的最重要策略，市府將擬定「台中花博城市宣言」，讓花博成為代表台灣的國際化活動。

市長上週率團訪日行銷

林佳龍上週率團訪日參加東京食品展，統計有一八九家代理商願銷售台中農產品與加工品，成功拓展外銷市場。另與加治金屬、UPR公司簽訂合作備忘錄，並會見東京都知事小池百合子、日本外務副大臣岸信夫、橫濱市副市長渡邊巧教等政要，成果豐碩。

林佳龍說，會見小池等政要與友人時，都向他們提出「二○一八就是花博年」，盼吸引更多日本觀光客參與花博盛會，市府也成功爭取明年度的台日觀光高峰會在台中舉辦，而未來也將擬定「台中花博城市宣言」，讓花博成為具國際性且代表台灣的活動。

他並強調，台灣明年度對外觀光行銷的主軸就是「二○一八台中世界花博」，亦是台日交流突破觀光人次的重要策略，為此台中將以花博作為城市行銷的策略，讓整個城市都動起來。

而從台中發跡的春水堂，進軍日本四年內拓展七家店。其中，珍珠奶茶每天銷售達千杯，深受日本年輕人喜愛。林佳龍看準這項特點也說，將努力強化日本春水堂與台中幸福感的連結，盼成台中花博與台中優質農產品在日本的接觸點，不僅招徠更多觀光客，也拓展農產品外銷市場。

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  • 市長林佳龍上週率團訪問日本，頻頻為「台中世界花博」打廣告，希望招徠更多觀光客。 （記者黃鐘山攝）

    市長林佳龍上週率團訪問日本，頻頻為「台中世界花博」打廣告，希望招徠更多觀光客。 （記者黃鐘山攝）

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