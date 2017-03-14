〈中部〉茶飲店相繼進駐 自由路重現泡沫紅茶商機
2017-03-14
去年底 新開三家店
〔記者張菁雅／台中報導〕台中公園旁邊的雙十路、精武路廿年前曾是泡沫紅茶店雲集的重鎮，如今盛況不再，但另一邊的自由路二段去年底一連新開三家茶飲、咖啡店，有的還走復古風，業者認為在鐵路高架化、台中公園日月湖清淤工程後，舊城區會再繁華起來。
根據文化局出版的新書「團圓食光─世界珍奶與台中茶飲」，泡沫紅茶在一九八三年時首次出現在台中，一九八四年前後，台中州廳附近陸續出現紅茶專賣店。
而早年泡沫紅茶店最密集的地方就在台中公園旁邊，東區干城里長張碧芝就住在台中公園附近，她說，雙十路在台中公園路段因為道路很寬，早期常有飆車族出沒，民眾在路邊喝茶看飆車，竟成為流行。而喝茶時配豆干等茶點則是時興吃法，全盛時期，雙十路、精武路整排都是泡沫紅茶店。但在警方嚴厲取締飆車，加上泡沫紅茶的流行持續十多年後，熱潮也退了，泡沫紅茶店一間間收起來。
但綠蓋茶、金礦咖啡最近相繼在自由路二段設點，而八十五度Ｃ已在這裡經營多年，現在連日曜天地名牌折扣中心也看好泡沫紅茶商機，引進以茶點、粥品聞名的「十二月」，「十二月」還特別以古早味的玻璃杯盛裝冷飲。由於日曜天地位在台中公園對面，有消費者說，在這裡喝泡沫紅茶，很有回到過去的感覺。
市府改造舊城區 帶動人潮
日曜天地店長林仲瑜表示，喜愛泡沫紅茶的消費者大有人在，老店如向日葵茶坊，生意還是很好。另一方面，政府在舊城區投入很多資源，包括鐵路高架化、台中公園日月湖清淤、柳川河岸再造等，逐步轉變民眾對舊城區的刻板印象，也帶動人潮進來，相信台中人飲茶文化將成為此處的新商機。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
茶飲店相繼進駐 自由路重現泡沫紅茶商機
去年底 新開三家店台中公園旁邊的雙十路、精武路廿年前曾是泡沫紅茶店雲集的重鎮，如今盛況不再，但另一邊的自由路二段去年底一連新開三家茶飲、咖啡…
網友回應
熱門新聞
- 性侵案8度發回更審 纏訟14年後換新法官終定讞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 日職》「巨」投廖任磊 再升一軍
- 吳曜宇指國台交 音樂呼喚高加索
- 三一八文物 現由史博館典藏
- 猜拳一把20萬 超跑女神吸金揮霍
- 日人車禍重傷獲救 33年後子女來台謝恩
- 獨立樂團控有料音樂 盜歌申請600萬補助款
- 《惡作劇之吻》誰的吻？ 李玉璽秒回鄭元暢
- 彰化秀水花秀路工廠倉庫火災 持續搶救中
- 郭蓬生罹癌仍是工作狂 不料栽在酒駕案
- 子瑜直播做料理 50萬人流口水
- 〈戀愛翹翹板〉聽聞舊愛車禍失語 遺憾當年賭氣分手
- 統促黨零黨費 立委促查有無中資
- 回應張志軍卸責說／陸委會：威嚇言論無助兩岸互動
- 自由廣場》LINE1分鐘=加班4小時，誰賺？
- 男賣仿冒潮牌衣 侵權市值189萬
- 《魔戒》男星變恐怖追求者 把情人「養」在牢籠裡
- 任賢齊籌拍新片 主角鎖定蔡依林
- 假新聞干擾 威脅國安
- 退伍轉公職 軍方爭取續領優存
- 《謠言終結站》網傳摸雞蛋感染禽流感 疾管署︰目前並無病例
- 重查國發院案 黨產會：落實轉型正義
- 郭建宏節流救華視 舊菜重炒先省858萬
- 棉價年漲三成 南紡立益營收亮麗
- 男子下背痛到生不如死 竟是脊椎關節炎作怪
- 泰格豪雅贊助棒球 買錶捐千元
- 〈愛情隨堂考〉發現情人背叛 你會報復嗎?
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Prosecutors appeal against murderer’s sentence of death
- WBC義大利、委內瑞拉晉級殊死戰 今日賽事預告與轉播
- 裸體廚房做菜 李毓芬的男僕是「他」！
- 吃番茄加油添醋再加熱 有助乳癌放療
- 台電︰轉售核四第一批燃料棒
- 多國禁入境拉票 土歐衝突加劇
- 〈旅遊的滋味〉雪地裡的捷克童話鎮
- 《中英對照讀新聞》Millions of Asians Paid Bribes for Public Services－數百萬亞洲人賄賂公家機關
- 自由談》柯P若是共諜「也蠻正常的」？
- 白目樂隊拚恥度 主唱開腿彈吉他
- 台法影視搭橋梁 賴雅妍東明相見證
- 5人派出所還要護花 基層譙翻
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉茶飲店相繼進駐 自由路重現泡沫紅茶商機
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分