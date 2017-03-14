〈中部〉茶飲店相繼進駐 自由路重現泡沫紅茶商機

2017-03-14

去年底 新開三家店

〔記者張菁雅／台中報導〕台中公園旁邊的雙十路、精武路廿年前曾是泡沫紅茶店雲集的重鎮，如今盛況不再，但另一邊的自由路二段去年底一連新開三家茶飲、咖啡店，有的還走復古風，業者認為在鐵路高架化、台中公園日月湖清淤工程後，舊城區會再繁華起來。

根據文化局出版的新書「團圓食光─世界珍奶與台中茶飲」，泡沫紅茶在一九八三年時首次出現在台中，一九八四年前後，台中州廳附近陸續出現紅茶專賣店。

而早年泡沫紅茶店最密集的地方就在台中公園旁邊，東區干城里長張碧芝就住在台中公園附近，她說，雙十路在台中公園路段因為道路很寬，早期常有飆車族出沒，民眾在路邊喝茶看飆車，竟成為流行。而喝茶時配豆干等茶點則是時興吃法，全盛時期，雙十路、精武路整排都是泡沫紅茶店。但在警方嚴厲取締飆車，加上泡沫紅茶的流行持續十多年後，熱潮也退了，泡沫紅茶店一間間收起來。

但綠蓋茶、金礦咖啡最近相繼在自由路二段設點，而八十五度Ｃ已在這裡經營多年，現在連日曜天地名牌折扣中心也看好泡沫紅茶商機，引進以茶點、粥品聞名的「十二月」，「十二月」還特別以古早味的玻璃杯盛裝冷飲。由於日曜天地位在台中公園對面，有消費者說，在這裡喝泡沫紅茶，很有回到過去的感覺。

市府改造舊城區 帶動人潮

日曜天地店長林仲瑜表示，喜愛泡沫紅茶的消費者大有人在，老店如向日葵茶坊，生意還是很好。另一方面，政府在舊城區投入很多資源，包括鐵路高架化、台中公園日月湖清淤、柳川河岸再造等，逐步轉變民眾對舊城區的刻板印象，也帶動人潮進來，相信台中人飲茶文化將成為此處的新商機。