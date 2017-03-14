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〈中部〉南瑤宮笨港進香 石家世代顧香擔

2017-03-14

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市南瑤宮媽祖笨港進香，前天在埤頭鄉合興宮駐蹕一晚，昨天再度南下，在這個百年徒步古香路綿延不絕的進香過程中，都是由石姓人家的子孫擔任「顧香擔」的角色，以確保香火全程不能熄滅，引起外界矚目。

彰化市長邱建富表示，笨港天后宮於清朝嘉慶年間被洪水沖走後，南瑤宮往笨港進香改為前往和笨港天后宮有淵源的新港奉天宮及北港朝天宮「會香」，而每逢進香時，放置進香宣爐與燃燒香柴與香粉的「香擔」，是必備的「聖物」；特殊的是，長久以來，負責「顧香擔」重任的，都是石姓子孫。

石姓家族後代、南瑤里老里長石天河說，他的先父石木來就曾負責「顧香擔」長達三、四十年，據其父生前的說法，石家祖先從古早開始就職司「顧香擔」之責，是因在南瑤宮建廟時其祖先曾出力甚多，加上身強體壯，因而被委以「顧香擔」任務，此後即世代傳承下來。

石天河說，南瑤宮進香宣爐的香火，全程中都必須維持不滅，這也是「顧香擔」者的基本工作，由於必須全程不滅，因此，每次進香時「香擔組」成員需二十多人輪流看顧，以維繫香火不斷。

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  • 南瑤宮笨港進香前負責「起旺爐」的工作，一直都由石姓家族後代負責。（記者湯世名攝）

    南瑤宮笨港進香前負責「起旺爐」的工作，一直都由石姓家族後代負責。（記者湯世名攝）

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