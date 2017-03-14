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〈中部〉八卦山拚觀光 幫大客車找車位

2017-03-14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「北彰八卦山整體觀光發展計畫」第一次座談會，昨天在彰化縣府城觀處視聽簡報室舉行，與會人士都認為彰化文史美食都很豐富，如何串連才是關鍵，而「交通工具」更是關鍵中的關鍵；城觀處長田飛鵬表示，將彙整各方意見，作為未來的參考。

縣長魏明谷昨天出席座談會時表示，八卦山是「彰化八景」，天空步道啟用以來，人潮滿滿，希望能夠留住人潮，為彰化帶來錢潮，因此，城觀處委外辦理「北彰八卦山整體觀光發展計畫」，希望能夠再造八卦山觀光的榮景。

文史工作者提景點設專有車位

全力推動芳苑「海牛耕蚵田」成為生態旅遊熱門選擇的文史工作者魏清水表示，他認為北彰八卦山要發展整體觀光，就是要有讓大客車比照公車，在熱門景點應該要有專用停車位，這樣才能方便串連景點，遊客在每個景點下車，也可以在附近深度旅遊。

不過，縣議員林世賢認為，彰化市需要用那一種交通工具來發展觀光，這值得「重新思考」，也許在大客車之外，建構更方便的交通路網，打造更完整的指標系統，應該再深度探討。臉書社團「彰化食在棒」的版主溫桀也表示，彰化市區的道路不寬，一到假日是人擠人，尤其是美食名店都是大排長龍，所以，期待更完善的公共交通系統的建立。

彰化市中山里長楊炎坤指出，風景區要有文化才能永續發展，八卦山是台灣歷史上的古戰場，有說不完的故事，希望能為八卦山觀光注入更多的人文風情。

城觀處︰可優先溝通

對於各界看法，田飛鵬強調，就是希望透過座談會方式來聆聽各方聲音，不過，針對公有停車場來增加大客車停車位的部分，可以優先來進行溝通。

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  • 八卦山天空步道，遊客如織。（記者劉曉欣攝）

    八卦山天空步道，遊客如織。（記者劉曉欣攝）

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