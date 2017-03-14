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〈中部〉中國鞭炮釀禍？ 遶境炸轎傷5轎夫

2017-03-14

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣斗六市梅林福天宮慶祝觀音佛祖誕辰，提前於前天舉辦遶境祈福活動，不料首次使用中國製鞭炮就發生意外，起轎時疑鞭炮量太大，鞭炮引燃後火花瞬間變成一團火球，五名轎夫當場燒傷，送醫救治幸無大礙。

福天宮主任委員林仁山表示，福天宮從日治時代就有廟會歷史，炸轎活動已延續四十多年，燃放鞭炮不慎造成轎子受損、人員灼傷還是第一次，首次使用中國製鞭炮就出差錯，對造成意外表示歉意，並認為還是台灣的炮竹質量比較好。

轎班人員說，炸轎活動行之有年，因轎底有白鐵保護，轎班人員也穿牛仔褲防護，過去從未出過狀況，這是第一次用中國製鞭炮，沒想到火力這麼強，造成多人灼傷。

西螺福興宮表示，目前市售鞭炮九成進口自中國，中國鞭炮的火藥含量較多，火花較大，穩定性較低，不建議成堆施放，最好一串一串放，以避免衍生意外，福興宮近年基於環保概念，已改用電子炮，施放時一樣很熱鬧，安全性很高，又可減少垃圾量，一舉數得。

雲林縣消防局災害預防科長謝易霖表示，梅林福天宮所使用鞭炮是合法進口，為單響炮類，以產生爆炸音為目的，依現場影片看來，可能因鞭炮堆置過於集中，同一時間點燃，才爆炸傷人，呼籲民眾使用時要保持距離，以策安全。

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  • 斗六市梅林福天遶境炸轎炸傷轎夫，疑使用中國製鞭炮惹禍。（記者詹士弘翻攝）

    斗六市梅林福天遶境炸轎炸傷轎夫，疑使用中國製鞭炮惹禍。（記者詹士弘翻攝）

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