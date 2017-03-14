〈中部〉聽障天使毛秀玲 設計夢想發光

2017-03-14

〔記者曾迺強／大林報導〕南華大學創意產品設計學系三年級學生毛秀玲有重度聽障，她走過沮喪與自卑，在設計領域發光，獲得多項設計大獎，也在校內資源教室當志工幫助特教生，被譽為「最美的聽障天使」，昨天獲周大觀基金會頒發「全球熱愛生命獎助學金」。

二十二歲毛秀玲出生時被診斷為重度聽障，雙親也因是聽障者，求職碰壁，家庭經濟情況不佳，但她樂觀向上，三年前就讀南華大學創意產品設計學系，發揮木工、美術創作潛能，去年底以手作木矮凳榮獲「第十四屆全國身心障礙者技能競賽」家具木工類亞軍。

昨天周大觀基金會創辦人周進華與校長林聰明共同頒發「全球熱愛生命獎助學金」給毛秀玲，希望毛秀玲的故事能鼓勵更多人，父母也到場同享榮耀。

毛秀玲以不太清楚的口語表達感謝，經由手語老師翻譯，傳達她對父母、師長的感恩，並鼓勵身障朋友「不要放棄自己、要愛自己」，母親感動落淚，與毛秀玲相擁，氣氛感人。

毛秀玲也創意產品設計學系主任鄭順福，把她當一般學生訓練，並感謝學務處資源教室師長耐心指導；她為減輕經濟負擔，週末假日常到校外打工，未來希望能找到設計相關工作，以作品展現強韌生命力。