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〈中部〉華山生物多樣 夜觀生態旅遊夯

2017-03-14

〔記者黃淑莉／古坑報導〕雲林古坑華山除了台灣咖啡聞名，近年致力生態社團營造、復育，生態豐富多樣，夜觀生態旅遊成為華山最夯旅遊方式，雲林縣生態保育協會舉辦夜間生態觀察體驗活動，有賞螢及各種生態導覽。

4至6月 每週五、六、日各一場

華山背靠原始林相的大尖山，低海拔生態資源豐富，雲林縣生態保育協會調查發現，華山的兩棲、爬蟲類及昆蟲物種繁多，每到螢火蟲季吸引許多遊客上山賞螢。

協會常務理事吳登立表示，華山的螢火蟲有十四種，蛙類有二十多種，蜻蜓有四十五種，蛇二十多種，蝴蝶更有一百多種，只賞螢很可惜，因此協會舉辦走進科角溪、登大尖山體驗及夜間生態觀察體驗活動。

吳登立指出，夜觀時除可看到各種少見蛙、蛇，還有機會看到生物弱肉強食的精彩戲碼，例如人面蜘蛛吞蛇、青竹絲吞褐樹蛙等讓人起雞皮疙瘩的畫面，樹蛙繁衍下一代，更令人看得臉紅心跳。

參加過華山夜觀體驗的鄭姓家長說，晚上和白天到華山感受完全不同，看到許多沒見過的生物，還有大赤鼯鼠等，讓孩子把手機、電腦放下，靜心觀察大自然。

生態保育協會今年四至六月擴大辦理生態夜觀，每週五、六、日晚上各一場，由專業導覽員帶大家觀賞夜間華山生物實境秀，報名網址：

https://www.beclass.com/showregist.php?regist_id=MjAzYzY0NTU4YzBmYTM1ZGU3ZDg6U2hvd0Zvcm0=%22

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  • 古坑華山入夜後上演的生物實境秀之一。（吳登立提供）

    古坑華山入夜後上演的生物實境秀之一。（吳登立提供）

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