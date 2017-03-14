〈中部〉政壇綠營大老 何春木辭世

2017-03-14

〔記者張瑞楨、張菁雅／台中報導〕民進黨籍市議員何敏誠、前台聯立委何敏豪兄弟之父何春木，昨天下午一時卅分與世長辭，享壽九十六歲，目前於台中市東區進化路廿六之一號的自宅設立靈堂，供各界拈香獻花追思。何春木曾任總統府國策顧問，也是民進黨的創黨元老，曾是台中市議會最年輕的議員，也曾擔任過省議員，走過台灣的白色恐怖年代，也歷經美麗島事件等政治事件，在促使解嚴與邁向民主化中扮演重要角色，一生相當精采。

何春木廿九歲當選台中市議員，是中市議會最年輕的市議員，在民進黨尚未成立的黨外時期，為了對抗國民黨政權，從市議員、市長到省議員選舉，共參選十三次，計有七次當選、六次落選，曾擔任過三屆台灣省議員、四屆台中市議員，而有台中市政壇的「黨外戰將」之美譽，其子何敏誠與何敏豪亦跟隨腳步走向從政之路。