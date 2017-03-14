| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.9度 18縣市強風特報 6旬老翁持刀刺死室友後自刎 板橋長照中心2死 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉政壇綠營大老 何春木辭世

2017-03-14

〔記者張瑞楨、張菁雅／台中報導〕民進黨籍市議員何敏誠、前台聯立委何敏豪兄弟之父何春木，昨天下午一時卅分與世長辭，享壽九十六歲，目前於台中市東區進化路廿六之一號的自宅設立靈堂，供各界拈香獻花追思。何春木曾任總統府國策顧問，也是民進黨的創黨元老，曾是台中市議會最年輕的議員，也曾擔任過省議員，走過台灣的白色恐怖年代，也歷經美麗島事件等政治事件，在促使解嚴與邁向民主化中扮演重要角色，一生相當精采。

何春木廿九歲當選台中市議員，是中市議會最年輕的市議員，在民進黨尚未成立的黨外時期，為了對抗國民黨政權，從市議員、市長到省議員選舉，共參選十三次，計有七次當選、六次落選，曾擔任過三屆台灣省議員、四屆台中市議員，而有台中市政壇的「黨外戰將」之美譽，其子何敏誠與何敏豪亦跟隨腳步走向從政之路。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
茶飲店相繼進駐 自由路重現泡沫紅茶商機

去年底 新開三家店台中公園旁邊的雙十路、精武路廿年前曾是泡沫紅茶店雲集的重鎮，如今盛況不再，但另一邊的自由路二段去年底一連新開三家茶飲、咖啡…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：〈中部〉政壇綠營大老 何春木辭世


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.