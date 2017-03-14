〈中部〉台鐵換隔音牆夜間施工 民眾怨噪音

2017-03-14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中鐵路高架化火車行駛噪音年前被環保局監測出十一處超標，近日夜間施工加高更換隔音牆工程，噪音擾人被民眾投訴，台鐵澄清為不影響火車正常營運，只能在凌晨斷電趕工，未來會盡量減少噪音，也將在太原、豐原、潭子車站附近超標處改善，環保局也表示督促盡速完成。

台鐵工程局近日在南區五權車站南段、靠近大安黃金城大樓處，進行隔音牆加高更換工程，夜間施工噪音引來附近居民反彈。鐵工局表示，為不影響火車正常行駛，只能趕在夜間最後一班車離開和隔天早晨五點第一班車進入期間，切斷高壓電施工，從凌晨零點三十分到四點半加緊趕工，目前已經完工。

台中鐵路高架化全線原設置二．四米隔音牆，仍無法阻隔噪音，被沿線許多居民投訴，鐵工局針對環保局噪音超標處和民眾陳情點，將在太原、豐原、潭子車站等十六處更換消音材質隔音牆並加高至四米，經費共一．六億，日前先在五權車站南段一百六十公尺鐵道兩側先換隔音牆做示範點，夜間噪音問題再被申訴。

鐵工局指出，該段在這週一旦複測噪音通過，將在三月底發包，由於經費龐大須專案發包，希望在今年九月完工改善噪音，請民眾體諒，也會努力一次到位改善。

針對火車行駛噪音問題改善，鐵工局除加高隔音牆，也針對橋樑振動產生的噪音，做制振混凝土改善，去年十二月已在太原站完成，不過沿線居民認為改善有限，鐵工局澄清這是針對低樓層噪音改善，也會在台中、豐原、潭子站施工並在四月底完成。