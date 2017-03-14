〈中部〉iBike建置 年底力拚達300站
2017-03-14
〔記者張菁雅／台中報導〕iBike租賃站已建置二○五站，市府目標是今年底達到三百站，但今年的預算在去年底遭議會刪除，交通局已提出追加預算，力拚年底完成設站目標。
交通局原本在今年度編列「公共自行車租賃系統建置及營運管理預算」七千五百六十七萬元，卻遭議會全數刪除，議會三月底將召開臨時會，交通局辦理追加預算，重新提出這筆預算。
交通局長王義川表示，交通局自一○三年起分年編列預算，持續建置iBike系統，目前已執行兩期計畫，共建置二百零五站，總租借次數累計至去年底達七百廿一萬人次，已成為民眾日常所需公共運具的一部分。隨著iBike站點陸續上線營運，一○六年度須依合約規定支付廠商建置與營運費用，以維持場站正常營運，因此提出今年度追加預算案，將爭取議會支持，力拚年底設置三百站的目標。
交通局指出，iBike站點目前規劃範圍包括各區機關、學校、公園、綠園道及大眾運輸轉運點等處，範圍已由台中火車站至新市政中心的市區軸線密集區，向外規劃延伸至太平區、大里區、霧峰區、烏日區、豐原區、大甲區、北屯區及西屯區（國道以西）等地區，今年除了向外延伸佈點，市區設站密集度也不斷提升，希望鼓勵更多民眾使用這項便利的服務。
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