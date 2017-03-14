〈中部〉永靖農會理監事難產 總幹事向縣府抗議
2017-03-14
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣各級農會的三巨頭都將在今（十四）日出爐，而永靖鄉農會卻因為理監事難產，永靖農會總幹事林秀惠率農會代表和候選理監事，昨天前進縣府抗議，指控農業處「處理不當」，造成農會空轉。農業處強調，已行文請示農委會，將會儘速辦理。
除了永靖鄉農會以外，彰化縣各級農會理監事早於三月三日經由會員代表大會選出，但因為永靖農會的總幹事、理事長紛爭，又有理事候選資格不符等問題，使得永靖農會的理監事尚未出爐。昨天，林秀惠在縣議員陳光輝等人陪同下向縣府抗議，要求縣府「依法辦理」，因為有關理事候選人資格問題，縣府已完成現勘審查，可是葉麗娟以「拖」字訣，來拒收資格審查通知書，使得公告作業無法完成。
林秀惠強調，農委會曾指示只要理事候選人資格審查已經通過，就算在重審調查期間，還是不會影響候選人候選資格，還是可以如期選舉，如果事後發現資格不符，就算當選無效。
農業處表示，縣府已向農委會請示，到底是要以第一次或第二次審查資格來辦理理監事選舉，應該可以在三天函覆。
葉麗娟指出，這是因為農業處沒有用雙掛號，所以她才沒收到審查資格通知書，她認為重審作業一定要走完整個程序。
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