〈中部〉連結沙雕區、會展中心 南投又要建吊橋

2017-03-14

跨距三百公尺 經費六千六百萬

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣將再增加一座新的吊橋！南投縣府擬連結沙雕文化園區、花海與會展中心的南投燈會會場，擬興建永久性的吊橋，跨距達三百公尺，粗估經費六千六百萬元，縣長林明溱希望能趕在明年南投燈會之前完成，觀光處說，有時間壓力，但會拚看看。

南投燈會今年在南投會展中心展出，因與沙雕園區、貓羅溪花海及恐龍館多合一展覽，創造了四百五十萬的參觀人次，縣府明年將繼續在會展中心舉辦南投燈會，再結合集集燈會區，也將擴增埔里枇杷大排水上燈區。

因南投燈會人潮多，縣府打算在沙雕文化園區、貓羅溪花海和會展中心之間，施作永久性的曲型吊橋，增加觀光價值，南投縣長林明溱昨在擴大縣務會議中，要求觀光處加快腳步，趕在明年南投燈會前完成。

曲型吊橋供通行 也增觀光價值

縣府觀光處長王源鍾表示，今年燈會聯絡花海、沙雕園區和會展中心，就有一座臨時橋，未來將以此橋為主軸，跨越兩個堤防，興建跨距三百公尺的人行吊橋，工程經費粗估六千六百萬元，吊橋的性質是供通行，與猴探井等地的觀光吊橋性質略為不同。而經費來源縣長已籌措到，施設經費應無問題。

南投縣的觀光性質吊橋已有好幾座，目前在使用的有竹山太極峽谷天梯、南投天空之橋、信義琉璃光之橋、中寮龍鳳瀑布天空步道，而規劃中的還有名間鄉松柏嶺的三座吊橋，即由望月橋、彩虹橋與玄天橋三橋銜接而成的「天空步道」。