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〈中部〉農田鹽化 彰縣府要求懲罰性補償

2017-03-14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對去年發生的彰濱工業區慶安水道拆除南便道造成海水倒灌農田，導致線西、伸港二十公頃田地鹽化一事，彰化縣政府昨天召開協調會，副縣長陳善報強調，這不是天災，要求「懲罰性補償」。

一期稻作先認定為停耕補助範圍

昨天協調會由陳善報主持，縣議員賴清美與彰濱工業區服務中心主任丘慶智都到場出席；賴清美表示，線西老農黃明丁連續二次插秧，秧苗都「枯了」，讓老農不得不承認農地真的「鹽化」了，但到現在補償辦法都看不到，這樣讓農民怎麼辦？

補償標準等檢測報告再訂定

丘慶智表示，已委託農試所針為申請農地受損的土地，全面進行土壤採樣送驗，將根據送驗結果來制定停耕補償機制與標準，已要求加快速度。不過，陳善報認為，目前已是一期稻作的春耕期，無法再等報告出爐再說，因此，只要是當初有登記農損的二十公頃田地，今年一期稻作「全數」都先行認定為停耕補助範圍，等到土壤檢測報告出爐後，再依照鹽化程度來訂定補償標準。

「這不是天災！」陳善報強調，因為不是天災，這是人為所造成的，所以不能只是比照休耕補助的標準來補償停耕，縣府的立場就是要採取「懲罰性的補償」，來補償農民的損失。

丘慶智表示，補償標準確實會視鹽化程度而定，至於縣府要求「懲罰性補償」部分，必須再向上級反應地方意見再議。賴清美則要求，等土壤檢測報告出爐後，必須在地方再召開說明會，讓農民了解補償相關辦法。

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  • 彰化線西黃姓老農的稻田，連續2次插秧，都枯黃。（賴清美提供）

    彰化線西黃姓老農的稻田，連續2次插秧，都枯黃。（賴清美提供）

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